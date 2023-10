Tudo o que você precisa saber do casamento de bilionário que ‘fechou' Fernando de Noronha

O bilionário Henrique Dubugras se casou com Laura Fiuza em Fernando de Noronha em cerimônia luxuosa. Saiba tudo sobre o grande dia

O casamento do bilionário Henrique Dubugras com a engenheira de software Laura Fiuza agitou Fernando de Noronha neste final de semana. Eles oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa no Forte dos Remédios na tarde do último sábado, 7, com a presença de cerca de 400 convidados. Nas redes sociais, os convidados compartilharam as primeiras imagens da celebração, que aconteceu ao ar livre.

Para o grande dia, os noivos apareceram com looks claros. A noiva usou um vestido branco de renda tradicional. E o noivo apostou em terno claro e completou o visual com óculos escuros. Na festa, eles escolheram um bolo de casamento feito do tradicional bolo de rolo.

O casamento deles fez com que um dos pontos turísticos da região ficasse fechado por alguns dias para a organização da festa. Assim, os turistas não puderam visitar a fortaleza dos Remédios, mas o local deve ser reaberto na segunda-feira, 9. Além disso, eles reservaram todas as pousadas de luxo da região para hospedar seus convidados com conforto e segurança.

Os noivos pagaram as despesas da viagem e hospedagem para muitos convidados, inclusive passeios pela região. Eles organizaram um calendário com vários dias de festas para seus convidados, incluindo Festa de Boas-Vindas, Festa do Branco e Festa na Praia. Entre os convidados estava a atriz Kiernan Shipka, que atuou na série O Mundo Sombrio de Sabrina, de 2018.

De acordo com o site G1, a cerimônia de casamento estava prevista para começar às 16h30, mas foi adiada para às 17h10 por causa de uma chuva que atingiu o local da festa. Depois da chuva, eles subiram ao altar e tiveram a união celebrada por um amigo deles. Na sequência, todos foram para a festa com jantar, banda e DJ, que foi até altas horas da madrugada.

Quem é o bilionário Henrique Dubugras?

Henrique Dubugras é brasileiro e natural de São Paulo. Ele tem 26 anos e é bilionário, com fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão - cerca de R$ 7 bilhões. Ele é dono da Brex, uma empresa da indústria de cartões de crédito corporativos e é considerada uma das maiores startups do Vale do Silício.

Dubugras se casou com Laura Fiuza, que é natural de São Paulo e estudou na Universidade do Sul da Califórnia. Ela é engenheira de software, empresária e tem mestrado em Ciência da Computação.