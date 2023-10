Quem é o bilionário que vai se casar em Noronha? Jovem é um dos brasileiros mais ricos do mundo

Bilionário de 27 anos vai parar Fernando de Noronha para celebrar seu casamento

Henrique Dubugras (27), um dos brasileiros mais ricos do mundo, vai parar Fernando de Noronha para celebrar seu casamento com Laura Fiúza. Segundo o portal Metrópoles, o evento acontecerá no próximo sábado, 7, e vai contar com pontos turísticos fechados por mais de 10 dias. Saiba quem é o jovem bilionário de 27 anos que vai se casar em Fernando de Noronha.

Henrique Dubugras é co-fundador da Brex, empresa do segmento de tecnologia e de serviços de pagamento nos Estados Unidos, junto com Predo Franceschi. Na lista da Forbes, o jovem chegou a ocupar o lugar de 12º mais jovem bilionário e a 87ª posição entre os mais ricos do Brasil, ao lado do sócio. De acordo com informações do portal Época Negócios, ele acumula um patrimônio de R$ 4,35 bilhões.

Junto com o amigo, que conheceu pelas redes sociais em 2012, Henrique Dubugras deixou o Brasil para estudar Ciência da Computação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Os dois desistiram do curso antes do fim do primeiro ano de faculdade para dar lugar ao empreendedorismo e, em 2017, fundaram a Brex. "Acho que é fácil para as pessoas pensarem que já somos bem-sucedidos. Nós somos e não somos. Estamos obviamente felizes com o que alcançamos, mas há muito mais por vir", contaram à Forbes, em 2022.

