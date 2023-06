Bilionário e seu filho estão no submarino que foi ver o Titanic

Saiba quem é o bilionário paquistanês que está entre os desaparecidos no submarino que tentou visitar os destroços do Titanic

Nesta semana, os olhares do mundo estão voltados para as buscas do submarino que desapareceu ao tentar visitar os destroços do Titanic no local do naufrágio em alto mar. A identidade dos cinco ocupantes à bordo estão sendo reveladas aos poucos pela imprensa internacional. Desta vez, a BBC informou que um bilionário e seu filho estão entre os ocupantes do submarino .

O bilionário em questão é o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos. Eles embarcaram em uma viagem para visitar os destroços do Titanic e a família não teve mais contato com eles. Os representantes da família informaram ao site BBC que as informações disponíveis sobre as buscas ainda são limitadas e que o contato do submarino com o navio foi perdido.

O bilionário é cidadão britânico e vice-presidente da Engro Corporation, um conglomerado de investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos e tecnologia. é um dos curadores do Instituto SETI, que pesquisa sobre a vida no universo, e também trabalha para o Prince's Trust Internacional, que é uma instituição criada pelo Rei Charles III quando ainda era um príncipe herdeiro.

Quem mais está no submarino que desapareceu?

Oficialmente, as autoridades envolvidas nas buscas não confirmam os nomes dos cinco ocupantes do submarino. A imprensa também divulgou mais dois nomes de pessoas que estão no submarino: Hamish Harding e Paul-Henry Nargeolet .

Hamish Harding é um bilionário e presidente da Action Aviation. O enteado confirmou que o padrasto está desaparecido. Antes do desaparecimento, Harding postou nas redes sociais sobre a viagem que iria fazer no submarino para visitar os destroços do Titanic.

Paul-Henry Nargeolet é francês e é um dos maiores especialistas no naufrágio do Titanic. Ele é ex-comandante da Marinha Francesa e também é mergulhador. O quinto ocupante do submarino foi identificado apenas como piloto da embarcação.

A guarda costeira dos Estados Unidos e do Canadá estão trabalhando juntas e com apoio da Marinha de outros países para localizar o submarino. A missão é uma corrida contra o tempo. Isso porque, caso a cápsula do submarino esteja intacta, eles tem apenas algumas horas de oxigênio – totalizando 96 horas de oxigênio. No momento, as autoridades fazem buscas com navios, aviões e boias com sonar para localizar a embarcação no fundo do mar.

Vale lembrar que a expedição para visitar os destroços do Titanic custa mais de 250 mil dólares por pessoa – mais de 1 milhão de reais. O Titanic naufragou em sua viagem inaugural em 1912 e se tornou alvo da curiosidade das pessoas ao longo dos anos, principalmente após o lançamento do filme Titanic, que é um sucesso de bilheteria.

