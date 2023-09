Sandy e Lucas Lima completam 15 anos de casamento. Relembre como foi a cerimônia

Sandy e Lucas Lima fazem declaração de amor no aniversário de 15 anos de casamento com foto inédita do casal

A cantora Sandy e o músico e cantor Lucas Lima estão em festa nesta semana! Os dois acabam de completar 15 anos de casamento e comemoraram de um jeito especial.

Nas redes sociais nesta terça-feira, 12, eles mostraram uma foto inédita do casal trocando olhares apaixonados em uma linda paisagem. Na legenda, eles escreveram: “15 anos… Te amo para sempre”.

View this post on Instagram A post shared by Sandy (@sandyoficial)

Relembre como foi o casamento:

Sandy e Lucas se casaram em setembro de 2008 em uma cerimônia intimista na casa dos pais dela, Xororó e Noely, em Campinas, São Paulo, e foi um dos casamentos mais esperados daquele ano.

Na época, Sandy declarou: "Hoje vivemos um momento único e inesquecível. Estou muito feliz e realizada. É uma mistura de sentimentos maravilhosos que deixa a gente radiante! Concretizamos nesta noite um sonho idealizado e planejado com muito amor. Agradeço de coração, a todas as manifestações de carinho por parte de nossos fãs e do público em geral. Fiquei muito emocionada com a quantidade de pessoas nos transmitindo votos de felicidades. Para todos que acompanham minha carreira há muitos anos e também aos mais 'novos', muito obrigada pelo carinho e também por compreenderem este nosso momento mais íntimo e familiar. Sintam-se todos abraçados!".

E Lucas completou a noiva: "Estou muito feliz de iniciar uma nova família com a mulher da minha vida. Sandy é muito inteligente, divertida, parceira! Acredito que nosso casamento será tão feliz quanto os ótimos momentos que já temos dividido há muitos anos. Posso dizer que começamos muito bem, a contar pela celebração e festa de hoje, que não poderiam ser mais perfeitas. O dia mais marcante da minha vida até agora, com toda certeza. Aproveito para agradecer o carinho de todo mundo que curte a gente, que torceu e respeitou a nossa maneira de levar as coisas".

Para o grande dia, Sandy usou um vestido de noiva romântico com rendas francesas, pérolas e cristais, assinado pela estilista Emannuelle Junqueira, e completou o visual com sandálias da grife Gucci e buquê de orquídeas brancas. Por sua vez, o noivo Lucas Lima usou um terno preto com riscas de giz do estilista Ricardo Almeida.

A cerimônia contou com decoração clássica, com tons de verde celadon, branco, rose e lavanda. A organização montou uma capela especialmente para a cerimônia, com arranjos românticos e orquídeas. O jantar contou com massas e carnes, as sobremesas tiveram frutas frescas flambadas e sorvete de melão. Outro detalhe é que os guardanapos da mesa foram bordados com frases de amor.

Hoje em dia, Sandy e Lucas são pais de Theo, de 8 anos.

Casamento de Sandy e Lucas Lima - Foto: Rafaela Azevedo

Casamento de Sandy e Lucas Lima - Foto: Rafaela Azevedo