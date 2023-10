Ronaldo e Celina Locks exibem imagens inéditas do casamento religioso

Cenas inéditas e românticas do casamento religioso de Ronaldo e Celina Locks são reveladas pelo casal famoso

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e a esposa, a modelo Celina Locks, surpreenderam os fãs com novas imagens inéditas do casamento religioso deles. A cerimônia aconteceu em Ibiza, na Espanha, com a presença de alguns convidados e familiares.

Nesta segunda-feira, 9, eles exibiram o vídeo com detalhes da cerimônia religiosa, que aconteceu em uma capela. Nas imagens, os fãs podem ver detalhes do vestido de noiva de Celina, o look branco de Ronaldo para o grande dia, os filhos de Ronaldo celebrando o momento especial com o pai e também o momento da troca das alianças.

Na legenda, a noiva falou sobre a união deles. "O casamento religioso é mais do que uma união de corações, é uma celebração da fé, um compromisso com valores compartilhados e um lembrete constante de que o amor e a espiritualidade caminham juntos. É a bênção divina que fortalece os laços e orienta nossos passos, tornando essa jornada matrimonial significativa e sagrada", afirmou ela.

View this post on Instagram A post shared by C E L i N A (@celinalocks)

De onde é o vestido de noiva de Celina Locks?

A esposa de Ronaldo Nazário, Celina Locks, atraiu todos os olhares com o seu vestido de noiva para o casamento luxuoso em Ibiza, na Espanha. As fotos da união foram reveladas nesta terça-feira, 3, e mostraram a noiva deslumbrante em um vestido de grife.

Para o seu grande dia, Celina usou um vestido de noiva da grife Giorgio Armani Privé. O modelito foi confeccionado em organza de seda branca, com drapeado, fenda, alça entrelaçada e véu de organza. Para completar o visual, a noiva usou brincos da coleção Blue Book da Tiffany & Co e sapatos Giorgio Armani.

Inclusive foi o estilista Giorgio Armani que criou todos os looks dos noivos para os três dias de festas. A mesma marca vestiu o noivo com a versão masculina da grife e também os outros vestidos que a noiva usou para celebrar sua união, incluindo um modelito de cetim de seda branco com decote em V e botado de flor de lótus.

FOTOS: GERMAN LARKIN, SANTIAGO OLIVA MARTINEZ, STEPHANIE SHELTON E REPRODUÇÃO/INSTAGRAM