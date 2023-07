Roberta Rodrigues cai no choro ao ser pedida em casamento: 'Eu digo sim'

Roberta Rodrigues exibe vídeo de quando foi pedida em casamento pelo seu amor, Guilherme Guimarães

A atriz Roberta Rodrigues está noiva! Nesta semana, ela foi surpreendida com um pedido de casamento de seu companheiro, Guilherme Guimarães. Eles estão juntos há alguns anos e são pais de uma menina, Linda Flor, de 6 anos, mas ele a surpreendeu com o pedido especial na frente dos amigos e familiares.

Em um vídeo nas redes sociais, a artista apareceu chorando ao ver o amado de joelhos em sua frente e com a aliança de noivado. Na legenda, ela declarou o seu amor e celebrou o momento especial.

"06 de junho de 2012 foi nossa primeira ficada e daí em diante eu já quis viver pra sempre ao seu lado.

Agora dia 06 de julho 2023 (seu niver) será nosso dia. Dia em que você conseguiu me pegar de surpresa, logo eu que sempre faço as surpresas. Gui, só digo uma coisa: até as próximas vidas eu digo sim. Eu te amo, eu amo tudo que construímos e eu amo amar você", disse ela.

Festa de aniversário da filha de Roberta Rodrigues

Em março deste ano, a atriz Roberta Rodrigues comemorou os seus anos de vida de sua filha, Linda Flor, em uma festa para 250 convidados, em um sítio de Vargem Grande, no Rio de Janeiro. O evento teve como tema a série Wandinha, sucesso entre o público infantil da Netflix. A festinha rendeu por 11 anos e reuniu amigos e familiares da artista, que não economizou nos elogios para a herdeira.

"Flor era só alegria! Trouxemos a Própria Wandinha para deixar a festa ainda mais animada. Fizemos em um sítio e rolou das 11 da manhã até 10 da noite. Foi uma dose cavalar de amor, muito amor. A minha filha é isso. A Linda Flor é uma surra de energia positiva. Ela tem uma alegria, uma presença. Ela consegue transmutar o local que está", afirmou ela.

Para o aniversário, Linda Flor escolheu usar um cabelo com tranças igual a Wandinha, personagem do filme "Ela pirou, amou e se divertiu", disse Roberta. "As festas da minha filha nunca é somente uma festa. É uma celebração", finalizou.