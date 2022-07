Filha de Roberta Rodrigues rouba a cena ao surgir dançando na web: "Maravilhosa"

Roberta Rodrigues se derreteu ao dividir nas redes sociais um vídeo da filha, Linda Flor, dançando

CARAS Digital Publicado em 02/07/2022, às 10h24

A filha de Roberta Rodrigues (39) chamou a atenção dos seguidores da mãe ao surgir dançando nas redes sociais.

Na manhã deste sábado, 2, a atriz compartilhou no Instagram um vídeo em queLinda Flor (5), fruto de seu relacionamento com Guilherme Guimarães, aparece dançando um trecho da música Que Rabão, de Anitta, YG, Papatinho, MC Kevin o Chris feat. Mr. Catra.

Ao dividir o momento, Roberta se derreteu pela herdeira. "Ela é apaixonada por música, ama dançar e é a louca das tranças. Ela já dançava na minha barriga nos shows do Melanina, ela é muito poderosa e é a minha filha @lindaflorrodrigues", começou a artista.

Ela seguiu exaltando Linda Flor. "Você me inspira todos os dias com sua personalidade absurdamente forte. Isso aí é por que não dou confiança pra ela kkkkkk , tem o sangue do VIDIGAL nas veias. Mulher preta né meu amor. Vai meu furacão", completou.

Os internautas ficaram encantados com a performance da menina e elogiaram. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "É uma artista", afirmou outra. "Eu amei. Dança muito", escreveu uma fã. "Ai gente, tô apaixonada", confessou mais uma.

Confira o vídeo de Linda Flor dançando: