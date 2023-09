Repórter da Globo, Pedro Rocha se casa em Chapecó

Filho do apresentador Fernando Rocha, o repórter da Globo Pedro Rocha oficializou o casamento com Vanessa Gheno

O repórter da Globo Pedro Rocha já é um homem casado! Ele oficializou o casamento com a dermatologista Vanessa Gheno no final da tarde do último sábado, 16, em uma cerimônia ao ar livre em Chapecó, Santa Catarina, com a presença de amigos e familiares. Vale lembrar que ele é filho do apresentador Fernando Rocha, que também já passou pela Globo, com a atriz Yara de Novaes.

Pedro e Vanessa têm uma forte ligação com a cidade de Chapecó. Mineiro, ele se mudou para lá para trabalhar na cobertura esportiva. E ela mora e trabalha na região.

Para o casamento, a noiva usou um vestido branco clássico e com estilo romântico. Por sua vez, o noivo surgiu com terno em tom de roxo. Nas redes sociais, eles compartilharam os posts de amigos sobre o dia do casamento deles.

Além disso, Fernando Rocha, pai do noivo, mostrou algumas fotos da cerimônia e celebrou a união do filho. “Uma festa linda de céu azul transbordante de amor no grande oeste de Santa Catarina”, declarou.

Fernando Rocha relembra sua saída da Globo

Em uma participação no programa Pânico, da Jovem Pan, Fernando Rocha falou sobre sua saída da TV Globo. "Nesses 30 anos de Globo, adquiri uma personalidade muito ligada à emissora. Eu fui o 'Fernando da Globo'. Era meu nome, minha identidade. Quando você perde isso, você fica um pouco sem chão, um pouco sem rumo", disse ele.

Ele ainda confessou que apesar da tristeza, entende a decisão da emissora. "Saí pelo processo de reestruturação que atingiu várias pessoas. Continua atingindo. Isso me dá tranquilidade para dizer que não é uma questão particularizada, não vou individualizar meu drama. É uma situação muito maior, muito mais abrangente do que possa parecer. Porque a lista é imensa de pessoas que saíram, depois e antes de mim. Minha história é uma dentro de várias outras. Mas existe um motivo maior, uma questão estratégica que nem me cabe responder, analisar, ponderar, porque é um movimento dentro da própria empresa", ressaltou.

Fernando também foi questionado sobre um possível retorno para a TV aberta."O 'Bem Estar' era um programa muito específico, de saúde na TV aberta, qualidade de vida. Para TV aberta, eu precisaria de um projeto que seja moldado para isso. Nós temos, hoje, quatro, cinco TVs e o mercado não é tão dinâmico. Do ponto de vista de surgirem novos programas ou dos que já existem. Então estou tranquilo com relação a isso. Mas é claro que eu aceitaria com muito carinho. Sou desse meio, esse é meu habitat e eu pretendo voltar para lá", concluiu.