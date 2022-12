Neta de Lula se casa em cerimônia intimista: 'Viver o resto da vida com você'

Neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bia Lula mostra ensaio fotográfico com o marido para celebrar o casamento deles

A jovem Bia Lula, neta mais velha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está casada! Ela oficializou a união com Felippe Miranda no dia 2 de dezembro deste ano. De acordo com o jornal Extra, a cerimônia de casamento foi intimista e aconteceu em Maricá, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos íntimos e familiares.

Nas redes sociais, a neta de Lula celebrou a data especial ao exibir as fotos do seu ensaio fotográfico de pré-wedding ao ar livre e falou sobre o amor deles.

"Oficializamos hoje o que para nós já estava oficializado. Há 8 anos nos juntamos, começamos nossa história e fomos escrevendo cada página dela, com toda dificuldade e todas as conquistas que esse tempo nos trouxe. Sabemos que a vida à dois não é fácil, mas, no nosso caso pelo menos, cada minuto compartilhado vale a pena", disse ela.

E completou: "Brigamos, erramos, nos desculpamos, damos gargalhadas juntos, nos abraçamos, nos amamos, e criamos a nossa melhor conquista até hoje que é nossa filha, Analua. Estou mais do que pronta para viver o resto da minha vida com você, que me cuida, me ama, me suporta, me abraça, me acalma, me da o colo que eu preciso as vezes. Te amo hoje, amanhã e sempre, marido!".

Bia é filha de Lurian, filha mais velha de Lula.

Veja as fotos do ensaio de pré-wedding de Bia Lula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Lula (@bialula)