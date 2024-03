Millie Bobby Brown revela detalhes de noivado desastroso com filho de Bon Jovi

Após fazer mistério, Millie Bobby Brown abre o jogo e revela como foi seu pedido de casamento desastroso com o filho de Bon Jovi

Após meses de mistério, Millie Bobby Brown finalmente abriu o jogo e compartilhou detalhes sobre o seu noivado desastroso com o filho de Bon Jovi, Jake Bongiovi. Na última quinta-feira, 29, a estrela de ‘Stranger Things’ revelou que foi pedida em casamento em um mergulho em alto-mar, mas muitas coisas acabaram dando errado no meio do caminho.

Em entrevista ao ‘The Tonight Show’, comandado por Jimmy Fallon, Millie explicou que guardou a história por meses para contar exclusivamente ao programa. A atriz, que ganhou destaque como ‘Eleven’ na série da Netflix, foi pedida em casamento em abril do ano passado, mas só agora abriu detalhes de como foi o enlace.

Millie explicou que ela e o namorado são apaixonados por mergulho, e tem até habilitação profissional. Durante uma viagem romântica, a atriz foi surpreendida ao ser acordada bem cedo pelo amado para participar de um dos mergulhos. No entanto, ela não estava com vontade de cair no mar naquele dia e, por isso, chegou a recusar o convite.

“Eu fico tipo, 'É chato, vamos para algum lugar novo.' e ele disse, 'Não, temos que ir para este lugar'”, a estrela explicou que o amado foi insistente em participar do mergulho já que estava preparando uma surpresa. Quando chegaram ao local pela manhã, eles desceram vários metros na água e, nesse momento, o jovem decidiu fazer o pedido.

“Ele me dá uma concha e eu gosto, viro e é um anel. E eu gostei e olhei para ele”, Millie contou que o amado estava tentando fazer o pedido, mas tudo que ela conseguia ver eram as bolhas e uma expressão facial estranha, já que estavam embaixo d'água. Mesmo assim, ela entendeu o recado e queria dizer o tão sonhado 'sim'.

No entanto, a atriz também não conseguia dar uma resposta. Millie pensou em fazer o sinal de positivo, mas isso significa que ela gostaria de deixar o mergulho imediatamente e dizer não. Então, tudo o que ela conseguiu pensar foi em fazer um sinal de ok com as mãos, o que foi meio decepcionante no momento: “E eu acho que foi desanimador, mas nós surtamos”, disse.

Por fim, quando Jake finalmente foi colocar o anel no dedo da noiva, ele deixou a joia cair no meio do mar, assustando a atriz quando saiu correndo para tentar encontrá-la. Ele até recebeu um alerta de outro mergulhador sobre possíveis riscos, mas, no final, conseguiu localizar o anel e oficializar o noivado com Millie em meio ao cenário desastroso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @jakebongiovi

Millie Bobby Brown sofreu críticas por noivado:

Apesar do belo pedido de casamento, Millie Bobby Brown já desabafou sobre os comentários maldosos que recebe de internautas dizendo que ela se casará muito cedo. A estrela recebe críticas desde que anunciou em abril do ano passado que está noiva de está noiva de Jake Bongiovi, seu namorado desde 2021; veja o desabafo da 'Eleven' de 'Strangers Things'.