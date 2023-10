Estrela de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown desabafa sobre críticas de se casar cedo: “Por que esperar?”

Aos 19 anos, Millie Bobby Brown está noiva de Jake Bongiovi, filho do astro Bon Jovi

Millie Bobby Brown desabafou sobre os comentários que recebe de internautas dizendo que ela se casará muito cedo. A estrela de ‘Stranger Things’ anunciou no seu Instagram em abril deste ano que está noiva de está noiva de Jake Bongiovi, seu namorado desde 2021 e o filho do músico Jon Bon Jovi.

Em entrevista a ‘Glamour’ britânica, a atriz revelou que sabe o que as pessoas pensam sobre seu relacionamento, mas que tem certeza de que essa é a coisa certa a se fazer e que ele a fez amar a si mesma.

“Eu estava muito chateada comigo mesma e com as decisões que tinha tomado. Acho que estava com muito medo de ser uma mulher forte em um relacionamento. Quando conheci Jake, apenas senti que podia falar alto. Ele abraçou e encorajou isso. Eu me apaixonei por mim mesma enquanto estava com ele”, explicou.

Millie explicou que ambos possuem pais que se casaram cedo e que são exemplos de casamento. “Fomos moldados por relacionamentos maravilhosos e amorosos. Portanto, é algo pelo qual nós dois tínhamos um desejo mútuo. A família dele me aceitou e me abraçou, é muito bom encontrar uma segunda família (…) Eu penso: Por quê esperar? Vamos nessa”, declarou ela.

Na entrevista, Brown também falou sobre o fim próximo da série ‘Stranger Things’, em que é protagonista. De acordo com Millie, ela está pronta para agradecer e se despedir da série que estreou sua carreira em Hollywood.

“Quando você está pronto, você pensa: Tudo bem, vamos finalizar isso. Vamos acabar com isso’. A série leva muito tempo para ser filmada e está me impedindo de criar histórias pelas quais sou apaixonada. Então, estou pronta para dizer: Obrigada e adeus”, admitiu.

Millie Bobby Brown abre o jogo sobre relação com Jon Bon Jovi

Em outra entrevista recente, a atriz estrela de ‘Enola Holmes’ ainda falou sobre a sua relação com a família do noivo e os planejamentos do grande dia: “Jake é muito, ele está muito envolvido, ele é muito prestativo durante todo o processo. Nunca me senti sozinha, o que é muito bom. Eu sempre fico tipo, 'Isso é uma boa ideia, é uma boa ideia?' Mas, no final das contas, é um dia muito íntimo para nós dois e estamos muito entusiasmados”, compartilhou.

“Adoro estar em casa com meu noivo e minha família”, acrescentou Brown. “É muito chato, mas cortar os legumes e levá-los para o meu pônei é a melhor parte do meu dia”.