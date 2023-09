Millie Bobby Brown abre o jogo fala sobre relação com Jon Bon Jovi e família do noivo

Millie Bobby Brown e filho do cantor estão noivos; ela também compartilhou detalhes sobre relacionamento e casamento

Millie Bobby Brown está com os preparativos do casamento a todo vapor, e mesmo noiva do filho de uma grande estrela do rock, isso não significa que os convidados do casamento terão um show quando o casal disser seu '"sim".

A atriz de 19 anos, revelou em entrevista recente no Today with Hoda e Jenna Friday que seu futuro sogro - a lenda do rock Jon Bon Jovi - não cantará em seu casamento com seu filho, Jake Bongiovi. A estrela da série ‘Stranger Things’ e o filho do músico Jon Bon Jovi estão juntos desde 2021 e ficaram noivos no último mês de abril.

“Eu sinto que isso está me pedindo para fazer uma peça completa para todos”, disse Brown. “Acho que o homem precisa de uma pausa, ele não para! Ele está sempre fazendo tênis ou aulas de canto. Acho que ele precisa de uma pausa, talvez seja uma pausa de três horas!"

Ela concordou com os apresentadores que permitir que Bon Jovi seja um convidado é a melhor coisa a fazer, embora tenha sugerido que isso pode ser difícil até para ele. “Isso seria uma loucura. Não sei se ele será capaz de fazer exatamente isso”, ela riu

A estrela de ‘Enola Holmes’ ainda falou sobre a sua relação com a família do noivo e os planejamentos do grande dia: “Jake é muito, ele está muito envolvido, ele é muito prestativo durante todo o processo. Nunca me senti sozinha, o que é muito bom. Eu sempre fico tipo, 'Isso é uma boa ideia, é uma boa ideia?' Mas, no final das contas, é um dia muito íntimo para nós dois e estamos muito entusiasmados”, compartilhou.

“Adoro estar em casa com meu noivo e minha família”, acrescentou Brown. “É muito chato, mas cortar os legumes e levá-los para o meu pônei é a melhor parte do meu dia”.

Em maio, um mês após o noivado ter sido confirmado, Jon Bon Jovi compartilhou sua opinião sobre o relacionamento. Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi serem jovens demais para se casarem, no entanto, o cantor deu sua bênção publicamente em entrevista ao Andy Cohen:

“É o terceiro dos meus quatro filhos a assumir compromisso. Não sei se a idade faz tanta diferença. O importante é você sentir que encontrou o parceiro certo e vocês estão dispostos a crescer juntos. Acho que esse seria o meu conselho. É uma maneira sábia de lidar com a situação”, revewlou o astro do rock.

Millie Bobby Brown revela detalhe íntimo de pedido de casamento

Apesar de não compartilhar muitos detalhes, Millie contou em detalhes como aconteceu o pedido e ainda revelou um detalhe íntimo e muito emocionante do momento. Millie revelou que foi pedida em casamento com um anel que pertenceu à sua mãe: “Sempre amei aquele anel. Ele [o anel] sempre chamou a minha atenção, então ela [a mãe] deu para o Jake. Eles trabalharam juntos no pedido. Amo que agora sempre terei um pedaço da minha mamãe comigo”.