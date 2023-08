Millie Bobby Brown revela detalhe íntimo de pedido de casamento: "Chamou minha atenção"

Millie Bobby Brown está noiva de Jake Bongiovi, filho do astro Bon Jovi

A atriz Millie Bobby Brown está noiva de Jake Bongiovi, e apesar de não compartilhar muitos detalhes, Millie contou em detalhes como aconteceu o pedido e ainda revelou um detalhe íntimo e muito emocionante do momento. A estrela da série ‘Stranger Things’ e o filho do músico Jon Bon Jovi estão juntos desde 2021 e ficaram noivos no último mês de abril.

Em uma entrevista ao "The Times", Millie revelou que foi pedida em casamento com um anel que pertenceu à sua mãe: “Sempre amei aquele anel. Ele [o anel] sempre chamou a minha atenção, então ela [a mãe] deu para o Jake. Eles trabalharam juntos no pedido. Amo que agora sempre terei um pedaçoda minha mamãe comigo”.

“Os meus pais adoram ele. Nós dois temos pais que estão juntos há muito tempo. Os meus pais se conheceram ainda muito novos, então sempre tive ótimas referências para relacionamentos. “Os meus pais adoram ele. Nós dois temos pais que estão juntos há muito tempo. Os meus pais se conheceram ainda muito novos, então sempre tive ótimas referências para relacionamentos. A família dele também é de pessoas maravilhosas, eles me receberam de braços abertos. Sou muito grata por fazer parte do mundo deles”.

Em outra entrevista recente, a estrela revelou para a revista Women’s Wear Daily, que já está pensando nos detalhes da cerimônia: “Eu sinto que é importante manter essas coisas, pequenos momentos preciosos da vida, próximo ao seu peito. Eu posso dizer que o planejamento está acontecendo – é muito divertido e um momento muito animador na minha vida”, revelou a intérprete da personagem Eleven.

E não é só em seu relacionamento que a jovem está pronta para dar o próximo passo. Stranger Things está chegando ao fim e Millie Bobby Brown está mais que pronta para se despedir de Eleven, em nova entrevista a atriz disse já estar pronta para o final da produção da Netflix.

“Acho que estou pronta. Tem sido um ponto muito importante em parte da minha vida, mas é como terminar o ensino médio — como o último ano. Você está preparado para florescer e prosperar e é grato por tal experiência, mas é hora de criar sua própria mensagem e viver sua própria vida”.