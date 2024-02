Maju Trindade e Mateus Asato se casam em cerimônia secreta na Bahia

Lembra dela? Influenciadora Maju Trindade surpreende ao abrir álbum de fotos de casamento discreto e luxuoso com o músico Mateus Asato, na Bahia

Nesta segunda-feira, 26, a influenciadora digital Maju Trindade, que ganhou notoriedade nas redes sociais durante sua adolescência, surpreendeu ao revelar que oficializou sua união com o músico Mateus Asato. O casal decidiu trocar alianças em uma cerimônia extremamente discreta, porém luxuosa, realizada na Bahia.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Maju pegou os seguidores de surpresa ao abrir um álbum de fotos de seu casamento feito pelo fotógrafo japonês Hideaki. A influenciadora, que costuma ser bastante reservada quanto a sua vida pessoal, já havia revelado o noivado em junho de 2022. No entanto, ela não compartilhou detalhes da organização do casório.

Apenas quando subiu ao altar e disse o tão sonhado 'sim' ao amado, que a influenciadora decidiu dividir os registros de seu casamento. Na legenda da publicação, Maju contou que recebeu amigos e familiares em um município no litoral baiano. Além disso, ela entregou que a cerimônia aconteceu no final da tarde e longe dos holofotes.

Maju não apenas surpreendeu com a revelação do casamento, mas também ao compartilhar que usou dois vestidos de noiva. A morena apostou em um modelo importado e mais conservador para a cerimônia durante o dia, e mais tarde apareceu com um vestido de uma estilista brasileira, mais leve e descontraído, para se divertir na festa a noite.

Nos comentários da publicação, o casal recebeu muitos elogios e mensagens de parabenizações: “Maravilhosa Maju!!! Lindos e lindos! Parabéns e muitas felicidades ao casal!!”, disse um seguidor. “Meu Deus! Passada, Maju”, escreveu outra admiradora. “Fiquei feliz de ver seu casamento como se fosse alguém da minha família”, disse mais uma.

Maju Trindade e Mateus Asato estão juntos de 2017:

A história de amor de Maju Trindade e Mateus Asato teve início em 2017. O casal é discreto, e compartilha raros cliques juntos nas redes sociais. Isso se deve em grande parte ao fato de que o músico passa a maior parte do tempo fora do Brasil, em turnês com cantores famosos como Jessie J,Bruno Mars e Tori Kelly. No cenário nacional, ele já colaborou com Sandy e Luan Santana.

Após cinco anos juntos, Mateus decidiu dar um grande passo no relacionamento ao pedir Maju em casamento. "Grande amor da minha vida! Pra sempre eu & você. (tô noiva). risos", declarou a influenciadora ao compartilhar a novidade com seus seguidores no Instagram. Discretíssima como sempre, ela não revelou mais detalhes sobre o pedido.