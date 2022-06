Maju Trindade está noiva de Mateus Asato: "Grande amor da minha vida"

Nas redes sociais, Maju Trindade contou aos fãs que está noiva de Mateus Asato

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 18h57

Maju Trindade (24) está noiva! Nesta quarta-feira, 29, a influenciadora digital compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Mateus Asato (28) e contou que foi pedida em casamento.

"Grande amor da minha vida! Pra sempre eu & você. (tô noiva). risos", se declarou a artista ao contar a novidade aos seguidores. Os dois estão juntos há cinco anos.

Os fãs parabenizaram o casal. "Meu Deus, felicidades", comentou Maisa Silva. "Parabéns, casal. Que Deus abençoe vocês", comentou uma internauta. "Que lindos. Vocês merecem toda felicidade do mundo", afirmou outra.

Declaração do amado

No dia 12 de junho, Mateus prestou uma bela homenagem para Maju nas redes sociais. Além de celebrar o encontro deles, o guitarrista também falou sobre o aniversário da amada, que completou 24 anos no dia 13.

"12.13 Hoje celebramos nosso encontro; amanhã, a tua existência. Nesta dobradinha de datas festivas, não há nada mais bonito que o presente do que é te celebrar. A decisão de ainda dizer sim ao motivo maior que nos encontra me faz enxergar cada vez mais o significante vazio do que seria minha vida e esta Vida sem você."

"Cheguei ao 5º ano dentre o admirável conjunto dos seus quase 24. Sobre esta “criança-caminhada” a qual tenho a benção de olhar pro lado e ter sua companhia, percebo que o plural de mim torna-se muito mais complicado com o passar do tempo; talvez menos romântico, mas com certeza mais encantador tendo você como protagonista. Que nestas calejadas que o amor nos molda consigamos buscar forças e sabedoria pra encontrar as melhores anestesias a este ‘nós’. Te amo! E um pré feliz aniversário!", declarou ele.

Confira: