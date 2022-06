Luciano Camargo manda recado no dia do casamento do filho Nathan

Luciano Camargo encontra o filho Nathan antes do casamento do rapaz e comemora: 'Deus já te abençoou meu filho'

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 15h50

O cantor Luciano Camargo está vivendo um dia especial nesta segunda-feira, 6. Isso porque é o dia do casamento do seu filho Nathan Camargo com Izabella Camargo. Para já entrar no clima de celebração, o papai coruja passou o Dia do Noivo ao lado do herdeiro e registrou o momento nas redes sociais.

Luciano mostrou uma foto abraçado com o herdeiro e falou sobre a data especial. "Chegou o dia!!!! Deus já te abençoou meu filho, hoje é uma comemoração do ano maravilhoso que vc vem vivendo ao lado de sua amada Izabella…. Peço a Deus que continue cuidando de vcs, que Ele seja sempre o centro em suas vidas… Jesus, obrigado por todas as bençãos em minha vida", disse o artista.

Além disso, o cantor também foi visitar a noiva e ela mostrou uma foto dos dois juntos. “E vamos de preparativos!”, disse Izabella.

A cerimônia de casamento acontecerá em Goiás e terá cerca de 600 convidados, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Os noivos já fizeram uma primeira cerimônia de casamento em 2021 e já moram juntos.

Vale lembrar que Luciano Camargo também é pai de Wesley e das gêmeas Helena e Isabella.

Luciano Camargo celebra o casamento do filho:

