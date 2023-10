Lucélia Santos faz relato de como foi o casamento do filho, Pedro Neschling

Lucélia Santos abre álbum de fotos do dia do casamento do filho, Pedro Neschling, com Nathalie Passos

A atriz Lucélia Santos encantou seus seguidores ao fazer um relato de como foi o dia do casamento do seu filho, Pedro Neschling, com Nathalie Passos. Os dois oficializaram a união na quinta-feira, 26, em um cartório civil no Rio de Janeiro com a presença apenas dos pais.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos do grande dia e contou o que aconteceu. "Casamento de cinema! Casaram-se ontem no rio de janeiro meu amado filho @pedroneschling e minha amada nora @nathalie_passos numa cerimônia encantadora . Simples,leve, chic!", disse ela.

E completou: "Caminhamos pelas ruas de Botafogo com os cães galgos em direção ao cartório mais próximo. A mãe da noiva, Luciana , trouxe o buquê e os bem-casados e eu levei as alianças , disseram sim um ao outro, trocaram as alianças, assinaram os papéis e depois o pai da noiva nos convidou pra almoçar num dos restaurantes mais conceituados da cidade! Foi lindo , inesquecível,emocionante. Felicidades aos noivos! E mais - eu peguei o buquê".

Pedro Neschling também falou sobre o seu casamento

Na quinta-feira, 26, Pedro Neschling também fez um post especial para celebrar o seu casamento com Nathalie Passos. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista abriu o álbum de fotos do casamento, que contou com a presença da atriz Lucélia Santos, mãe do noivo, e também os dois cachorrinhos do casal. Ao dividir os registros, Neschling falou sobre a cerimônia.

"Estado civil: casado! O dia amanheceu com uma tempestade. Cheguei a me preocupar, o plano era caminhar até o cartório com as nossas mães, levando os cachorros. Será que ia dar tudo errado?! Mas logo a aguaceira parou. Foi só pra lavar a alma e limpar os caminhos mesmo. Seguimos nossa programação e, bom, quando me vi ali de pé caminhando até a juíza de paz, minhas pernas tremeram. Tudo começou como um desejo pragmático de oficializar aquilo que a gente vive há anos no dia a dia, mas quando percebi que estava mesmo casando com a mulher que eu amo e divido a vida, meu coração disparou e encheu de alegria. Foi o sim mais bonito e honesto que eu já disse. E ouvi de volta", contou.

"A cerimônia foi simples e verdadeira como é nosso amor. Sem preocupações e preparações em demasia, sem medo de se jogar. Que a gente siga assim, Nathalie Passos. Caminhando lado a lado, com a certeza de sermos tão unidos quanto livres, experimentando a vida com coragem e doçura. Te amo demais, esposa", finalizou.

Vale lembrar que Pedro já foi casado com a atriz Vitória Frate. Os dois são pais de Carolina, de seis anos, e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2020, após 10 anos juntos.