Jogador do Flamengo, Everton Ribeiro renova os votos de casamento

O jogador de futebol Everton Ribeiro, do Flamengo, e a esposa, Marilia Nery, comemoram os 10 anos de união com renovação de votos

O jogador de futebol Everton Ribeiro, do Flamengo, renovou os votos de casamento com a esposa, Marilia Nery, em uma cerimônia romântica ao ar livre. Nesta quinta-feira, 7, ele mostrou o vídeo da comemoração para celebrar os 10 anos de união deles.

No vídeo, os dois apareceram com seus looks luxuosos e elegantes para trocarem as juras de amor um com o outro. "Tudo parou quando a porta se abriu e eu te vi de vestido branco. A noiva mais encantadora e linda do mundo. Tenho muito orgulho da mulher que você se transformou e mãe que você é. Te amo, minha linda. Ainda é só o começo", disse ele.

E a noiva completou: "Eu amo a gente, nossa parceria, nosso apoio e dedicação para ver o outro feliz. Aquela apaixonada de dez anos atrás, que faz questão de falar para todas as pessoas que é casada com a melhor pessoa do mundo, hoje se apaixona cada dia mais pelo melhor pai do mundo".

Vale lembrar que eles são pais de dois meninos, Augusto e Antônio.

Philippe Coutinho renovou os votos em junho deste ano

O jogador de futebol Philippe Coutinho renovou os seus votos de casamento com a esposa, Ainê, para celebrar os 10 anos de união do casal. A celebração aconteceu em junho de 2023, no Rio de Janeiro, ao ar livre.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido da estilista Marie Lafayet. Por sua vez, o noivo usou um terno claro. Logo depois, o casal recebeu os mais de 200 convidados em uma festa luxuosa. A festa teve decoração em tons de prata e com detalhes em vidro, além de flores brancas.

Philippe e Ainê moram em Birmingham, na Inglaterra, por causa do trabalho dele no time Aston Villa. Os dois são pais de três crianças, Maria, de 7 anos, Esmeralda, de 4 anos, e José, de 2 anos.