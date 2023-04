Gabriela Pugliesi revela detalhes de casamento surpresa com Túlio Dek: "Sem planejar"

Gabriela Pugliesi e Túlio Dek se casaram em cerimônia surpresa no interior de São Paulo com roupas simples e aliança de crochê

A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi (38) foi surpreendida com um casamento inesperado pelo músico Túlio Dek (38), na tarde do último sábado, 8. Em seu Instagram, a musa se declarou para o marido e abriu detalhes da cerimônia intimista em que trocou as alianças com o pai de seu filho, o pequeno Lion, que tem apenas cinco meses.

Com registros do casamento, Gabriela iniciou um texto apaixonado: "O universo queria tanto esse nosso encontro, que o namoro veio no mesmo dia que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos), e um casamento sem planejar, como toda nossa história.”, a musa fitness contou sua história de amor com o músico.

“De moletom, cabelo molhado, aliança de crochê (mais valiosa que qualquer joia) e o amor mais verdadeiro que nós dois já vivemos… e olha que os dois tem muitas histórias!! Sem querer desmerecer tudo que já vivi, que ninguém entra na nossa vida em vão e blablabla… sou muito grata a tudo e a todos, mesmo.”, Gabriela revelou detalhes do casamento.

Para finalizar, ela se declarou para o marido: “Só hoje eu entendi o que é ser feliz de verdade. Feliz de alma! @tuliodek tomara que na próxima vida a gente mereça se conhecer antes. Nosso filho é a consagração desse amor e você é mais uma prova de Deus na minha vida” e concluiu: "Obrigada aos envolvidos nesse casamento PERFEITO!!”, a musa se derreteu.

Nos comentários, amigos e fãs do casal se derreteram com a cerimônia especial: “Você merece Gab”, disse a atriz Camila Queiroz (29). “Eu amo vocês e aguardo o casamento comigo presente, obrigada.”, brincou Shantal Verdelho (33). “Muito maneiro esse casamento, a simplicidade é tudo”, elogiou um seguidor.

Gabriela Pugliesi relata pedido de casamento surpresa:

