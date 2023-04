Gabriela Pugliesi e Túlio Dek se casam em cerimônia surpresa

O músico Túlio Dek surpreendeu a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi com um casamento inesperado no interior de São Paulo

Gabriela Pugliesi (38) pegou todos de surpresa ao revelar que se casou com Túlio Dek (38) neste sábado, 8. Mas a influenciadora também foi surpreendida, já que o casamento foi proposto inesperadamente pelo músico, que preparou uma cerimônia simples para trocar as alianças com a musa fitness no interior de São Paulo.

Pelos stories, Gabriela dividiu alguns registros da surpresa. Nos primeiros cliques, a loira surge em uma igreja, dizendo o tão sonhado ‘sim’: “Acabei de ser pedida em casamento surpresa, como podem ver pelo look “noiva”, eu não sabia”, ela brincou com o conjuntinho cinza que usa nas fotos do casamento inesperado.

Na publicação seguinte, Gabriela e Túlio posaram na porta da igreja, com o filho Lion, de cinco meses, no colo, enquanto exibiam as novas alianças: “Casados”, Pugliesi declarou. Ela ainda revelou alguns dos convidados da reunião íntima e surgiu ao lado da atriz Fiorella Mattheis (35), que cobre a cabeça de seu recém nascido com a mão no registro.

“Te amo!!! Você e Ro são muito especiais pra mim! Sem palavras por tudo!”, Gabriella se derreteu pela amiga e citou o marido da amiga, Roberto Marinho Neto. Já no próximo registro, a musa fitness surgiu ao lado dos padrinhos do casório: “Foi surpresa, então com certeza faltam pessoas especiais aqui também”, ela explicou.

Para finalizar a sequência de surpresa, Gabriella compartilhou uma ‘selfie’ feita pelo filho durante o casamento e ainda registrou a recepção após a cerimônia simples, que contou com uma mesa posta repleta de flores: “E ainda teve recepção surpresa”, Gabriella se derreteu com o carinho.

