Gabriela Pugliesi se declara de forma apaixonada para Túlio Dek em aniversário

Juntos desde 2021, Gabriela Pugliesi não poupa elogios ao amado, que está completando 38 anos de idade

Nesta quinta-feira, 6, o rapper Túlio Dek (38) está completando 38 anos de idade! E para celebrar a data especial, a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi (38) decidiu prestar uma linda homenagem ao amado, sem poupar nenhum tipo de elogios para o músico com quem tem Lion, de apenas cinco meses.

“Viver com você é o mergulho mais profundo que existe. Tudo em você é diferente. Até os 8 expressos que toma de manhã, um em cada xícara, vira uma cena boa de assistir”, começou a influenciadora, em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, onde compartilhou um vídeo com diversos momentos ao lado de seu amado.

“Você não dá um gole no café como qualquer pessoa normal. Você repara no formato que a espuma formou, e dessa forma vem uma nova ideia, que vira uma frase na parede da cozinha. Você instiga a viver com mais questionamentos sobre coisas que ninguém questiona, porque ninguém vê o que você vê”, continuou Gabriela.

“Por isso você é tão incompreendido e isso te faz tão diferente dos iguais. Sorte dos poucos que te acessam. Sorte não, merecimento, como diz você. Eu amo o tanto que você consegue ser forte e sensível ao mesmo tempo. Amo sua raiz caipira. Amo como você trata sua avó. Amo seu sotaque. Amo que você me chama de Gabriela. Amo sua vontade de mudar o mundo e sua inconformidade com coisas que as pessoas se conformam, mas que não deveriam. Amo o jeito que você blefa nas apostas. Amo que você me faz rir o dia inteiro só por existir. Amo sua orelha amassada. Amo que o Lion nasceu com a mesma orelha amassada. Amo que de repente você se tornou o melhor pai do mundo. Você é imenso, profundo e enigmático. Muito pra esse mundo. Você é a maior prova de Deus na minha vida.

Eu te amo muito além disso aqui tudo. Parabéns meu ariano raiz, teimoso, competitivo, falador de verdades, cagador de regras, do contra, sedutor e indiscutivelmente o cara mais legal do mundo (pra quem acessa)”, completou a influenciadora.

