Filho de Luigi Baricelli se casa em cerimônia ao ar livre: 'Foi perfeito'

Filho do ator Luigi Baricelli, Vittorio Baricelli oficializa seu casamento com Isabela Azevedo em cerimônia romântica e intimista

Filho do ator e apresentador Luigi Baricelli, Vittorio Baricelli já é um homem casado! Ele oficializou sua união com Isabela Azevedo em uma cerimônia ao ar livre e intimista. As imagens do casamento foram reveladas pelos pais dos noivos nas redes sociais.

A mãe dele, Andreia Baricelli, se derreteu ao falar sobre o grande dia na vida do filho e da nora. "E chegou o tão esperado dia! Tivemos uma sexta-feira especial que marcará o resto de nossas vidas. Toda a dedicação e as escolhas que fizemos foram certas e tornaram esse momento realmente inesquecível. A Isabela estava simplesmente deslumbrante, com um vestido incrível, cabelo e maquiagem que ressaltaram ainda mais sua beleza única. O Vittorio estava radiante em seu elegante terno, (gratidão @ricardoalmeidaestilista) mostrando-se um homem maduro, pronto para embarcar nessa nova fase da vida. Só gratidão. Cuidamos de cada detalhe minuciosamente, e tudo ficou maravilhoso e perfeito", disse ela.

Pouco depois, a esposa de Baricelli também mostrou imagens da cerimônia de casamento e também expressou a sua emoção com o dia especial. "O que dizer sobre esse dia? Dia do casamento do nosso filho Vittorio com nossa norinha Isabela. Deus é bom demais e está presente em todas as horas. Esperamos muito por esse dia e foi perfeito. Só temos que agradecer por esse momento único que nos encheu de emoção e felicidade. A união de Vittorio e Isabela foi um marco especial em nossas vidas, a junção de 2 famílias de princípios semelhantes e presenciar o amor deles se transformar em um compromisso eterno foi verdadeiramente memorável", contou.

"Tudo aconteceu de maneira impecável, desde a cerimônia até a recepção, com cada detalhe cuidadosamente planejado e executado. Foi uma celebração repleta de sorrisos, muitas risadas, beijos, abraços e lágrimas de alegria. Não poderíamos estar mais gratos por testemunhar a felicidade radiante do nosso filho e de sua amada. Este dia ficará para sempre marcado em nossos corações, repleto de amor, alegria e lembranças inesquecíveis. Estamos ainda emocionados e felizes por ver o amor florescer e se consolidar nessa união. Que a vida deles seja repleta de felicidade, amor e sucesso. Que o amor que envolveu o casamento de Vittorio e Isabela se estenda por toda a vida deles, criando memórias e momentos preciosos juntos. Estamos imensamente gratos e felizes por fazer parte dessa história linda! Amamos vocês e podem sempre contar conosco!!", finalizou.

Veja as imagens da cerimônia de casamento:

