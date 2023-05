Filha de Jayder Soares, Alessandra Vidaurre Soares se casa com Fernando Bó

Alessandra Vidaurre Soares celebra seu casamento com Fernando Bó em cerimônia na cidade de Búzios, Rio de Janeiro

O presidente de hora da Grande Rio Jayder Soares viu a sua filha, a cirurgia plástica Alessandra Vidaurre Soares, se casar com o empresário Fernando Bó em uma cerimônia luxuosa na cidade de Búzios, no Rio de Janeiro. A união aconteceu com decoração caprichada e festa animada, com direito a apresentação da bateria da Grande Rio.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido branco com rendas. A festa teve o cardápio assinado pelo chef Edson Alexandre. Os noivos contaram a presença de amigos famosos entre os convidados, como David Brazil, Hugo Gross, Liége Monteiro e Mônica Carvalho.

"Dia inesquecível e inexplicável!! Obrigada a todos os amigos e familiares que viveram esse dia e sentiram essa energia com a gente!", disse a noiva nas redes sociais após a celebração.

Confira as fotos do casamento:

Hugo Gross e David Brazil - Foto: Paulo de Deus

Bruna Dias e Liegè Monteiro - Foto: Paulo de Deus

Alaor Junior e Monica Carvalho - Foto: Paulo de Deus