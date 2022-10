Esposa de Luciano Camargo relembra fotos do dia do casamento

Ao celebrar os 19 anos de casamento com Luciano Camargo, Flávia Camargo abre álbum de fotos e fala sobre o amor deles

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h34

Esposa do cantor Luciano Camargo (49), Flávia Camargo esbanjou romantismo ao celebrar o seu aniversário de casamento. Os dois completaram 19 anos de união e 23 anos de namoro nesta semana e ela aproveitou para se declarar para o amado.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos de sua cerimônia de casamento e também falou sobre a parceria do casal ao longo dos anos.

"E em um piscar de olhos, completamos 19 anos de casados… 23 de namoro…. Meu amor, como é bom envelhecer ao seu lado… Contar com um marido que me honra, que deseja o meu bem (isto parece óbvio, mas nos dias de hoje, virou virtude, infelizmente…), que me faz feliz, me protege e teme o mesmo Deus que eu… Nunca estivemos tão em paz, e plenos!!!!", disse ela.

E completou: "Em um mundo onde a grande maioria vive cada vez mais conectados na vida virtual, onde só se vive para que possa ser mostrado e “lacrado”, porém cheios de uma vida vazia e sem propósito , sozinhos e tristes , agradeço a Deus por estarmos nos “enchendo” do Espírito Santo, do que tem valor e buscando as coisas do reino de Deus e vivendo de forma real. Sabemos que de nada adianta ganhar o mundo e perder a alma!!!! É um prazer e um privilégio ser sua esposa. Te amo para sempre…".

Juntos, eles são pais das gêmeas Helena e Isabella, de 12 anos.

Luciano Camargo também se declarou para a esposa

No último final de semana, Luciano Camargo também deixou um recado especial para a esposa, Flávia Camargo, nas redes sociais ao relembrar o início do namoro deles.

"Chegou o nosso dia! Meu amor, quando te vi pela primeira vez na frente de minha casa com pretexto de pedir um autógrafo, eu não poderia imaginar até onde aquele meu pedido ("Me dá seu telefone?”) chegaria... Pois é... namoramos, noivamos, casamos, tivemos filhos e, hoje, somos irmãos… “irmãos em Cristo”. Eu não sabia, naquela época, o que era esse sentimento, não entendia esse amor. Para mim, uma relação entre duas pessoas era e tinha que ser o maior… Grande bobagem, né? Eu não sabia que eu já era filho do Senhor. Que Ele já havia me escolhido no ventre da minha mãe para ser o seu marido. Quantas vezes, no começo do nosso namoro, você deixava de sair comigo para ir à igreja, e eu achava estranho. "Como assim, não quer sair porque vai para igreja?" Mas Deus preparou um encontro maior e melhor para nós", contou ele.

E continuou: "Naquela tarde em Goiânia, quando a minha mãe me disse.: “ela não é sua arquiteta, ela é sua namorada e é resposta de oração para mim” . Eu não levei muito a sério, mas naquele dia já era Jesus me chamando e Ele usaria você como instrumento principal para um dia eu me encontrar com Ele...".

Por fim, Luciano Camargo agradeceu à esposa. "Meu amor, todos os dias em minhas orações eu agradeço a Deus por todas as bençãos que Ele colocou em minha vida, agradeço por ter me dado você como mulher, por me dar uma família linda, o dom maravilhoso de cantar. Mas meu agradecimento especial é por ele ter me dado a salvação, e hoje eu sei que terei você comigo por toda vida aqui na Terra e na eternidade, é o meu maior presente… Te amo! Feliz aniversário de casamento e que a paz do Senhor esteja sempre em nosso lar", finalizou.

