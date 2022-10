Luciano Camargo revela como engatou romance com a esposa: ''Pretexto de pedir autógrafo''

Cantor Luciano Camargo comemorou mais um ano de casado com Flávia Camargo e contou como tudo começou

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 08h58

O cantor Luciano Camargo (49) comemorou neste domingo, 16, mais um ano de casado com a mãe de suas filhas, Flávia Camargo, com quem subiu ao altar em 2003. Na rede social, ele compartilhou um clique romântico com a esposa e contou resumidamente um pouco da história deles.

Segundo o sertanejo, tudo começou quando a amada foi à sua casa pedir um autógrafo e então lhe despertou o interesse. O que ele não imaginava é que se tornariam um casal e teriam uma história como construíram.

"Chegou o nosso dia! Meu amor, quando te vi pela primeira vez na frente de minha casa com pretexto de pedir um autógrafo, eu não poderia imaginar até onde aquele meu pedido ("Me dá seu telefone?”) chegaria... Pois é... namoramos, noivamos, casamos, tivemos filhos e, hoje, somos irmãos… “irmãos em Cristo”. Eu não sabia, naquela época, o que era esse sentimento, não entendia esse amor. Para mim, uma relação entre duas pessoas era e tinha que ser o maior… Grande bobagem, né?", começou dizendo.

"Eu não sabia que eu já era filho do Senhor. Que Ele já havia me escolhido no ventre da minha mãe para ser o seu marido. Quantas vezes, no começo do nosso namoro, você deixava de sair comigo para ir à igreja, e eu achava estranho. "Como assim, não quer sair porque vai para igreja?" Mas Deus preparou um encontro maior e melhor para nós", contou ele.

E continuou: "Naquela tarde em Goiânia, quando a minha mãe me disse.: “ela não é sua arquiteta, ela é sua namorada e é resposta de oração para mim” . Eu não levei muito a sério, mas naquele dia já era Jesus me chamando e Ele usaria você como instrumento principal para um dia eu me encontrar com Ele...".

Por fim, Luciano Camargo agradeceu à esposa. "Meu amor, todos os dias em minhas orações eu agradeço a Deus por todas as bençãos que Ele colocou em minha vida, agradeço por ter me dado você como mulher, por me dar uma família linda, o dom maravilhoso de cantar. Mas meu agradecimento especial é por ele ter me dado a salvação, e hoje eu sei que terei você comigo por toda vida aqui na Terra e na eternidade, é o meu maior presente… Te amo! Feliz aniversário de casamento e que a paz do Senhor esteja sempre em nosso lar", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo choca ao mostrar o fogão luxuoso de sua mansão

O cantor Luciano Camargo surpreendeu os internautas ao mostrar como é o fogão da cozinha de sua casa. Na rede social, ele exibiu uma foto de sua esposa, Flávia Camargo, cozinhando para a família e o fogão chamou a atenção.

Ele revelou que colocou um fogão estilo industrial e enorme na cozinha da mansão. Na legenda do post, o artista brincou sobre os cuidados que precisa ter com o novo fogão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!