Esposa de Leonardo se pronuncia sobre o casamento da sobrinha, filha do cantor Leandro

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha compartilha foto do casamento da sobrinha Lyandra Costa, que é filha de Leandro

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha apoiou o casamento da sobrinha Lyandra Costa (1961-1998), que é filha do cantor sertanejo Leandro. A jovem se casou na última terça-feira, 28, com a presença de poucos convidados em uma cerimônia civil intimista. Tanto que o tio Leonardo e sua família não estavam presentes. Então, Poliana fez questão de parabenizar a jovem pelas redes sociais.

Poliana Rocha compartilhou uma foto do casamento de Lyandra nos stories do Instagram e desejou felicidades aos noivos. “Deus os abençoem! A família de vocês é linda! Amamos muito”, disse ela empolgada.

Mais cedo, Lyandra Costa explicou o motivo de ter feito um casamento intimista. "Nós não havíamos planejado nada. Nós estávamos sentindo no coração que Deus queria isso da gente. Esse mês estou estudando muito e é um tempo que estou em Goiânia. E aí, pensamos ''por que não fazer agora? Vamos pegar uma tarde para gente realizar esse desejo nosso'. Pegamos esse dia separado por Deus, fizemos uma cerimônia. Foi lindo", começou ela.

Ela então disse que só convidou os parentes realmente muito próximos. "Foi uma cerimônia muito pequena, com 20 pessoas. Nossos pastores, nossos irmãos, nossos pais e nosso filho. Não convidamos ninguém, tios, ninguém... Senão, ia perder um pouco do sentido. Fizemos numa terça, no meio da semana, não foi festa", completou ela.

Lyandra Costa exibe nova foto do casamento

A influenciadora digital e médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), emocionou seus seguidores ao compartilhar novas fotos do seu casamento. Desta vez, ela abriu um álbum no feed do Instagram e surgiu sorridente ao lado do marido, Lucas Santos, e também mostrou uma foto do casal com o filho, José, de 9 meses.

Na legenda, ela compartilhou trechos da Bíblia para representar este momento especial de sua vida. "“Porque aonde quer que tu fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada”

Rute 1:16-17 - quero ser eternamente sua esposa e namorada. Esse foi o dia que o senhor separou para que deixássemos de ser dois, para nos tornarmos uma só carne. Deus é fiel!", disse ela.