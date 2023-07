Dylan Sprouse exibe vídeo com detalhes do seu casamento com Barbara Palvin

Ex-ator mirim da série Zack e Cody, Dylan Sprouse se casou com Barbara Sprouse e revelou imagens de como foi a cerimônia e a festa

O ator Dylan Sprouse, que fez sucesso ao lado do irmão gêmeo na série Zack e Cody durante a infância, está casado! Ele subiu ao altar com a modelo Barbara Sprouse em uma cerimônia na Hungria, que é a terra natal dela. Depois da união vir à público, eles mostraram um vídeo com momentos da cerimônia na igreja onde os pais dela se casaram há 34 anos e da festa animada, que aconteceu na fazenda da família dela.

O casamento aconteceu no dia 15 de julho com a presença de 115 convidados. A noiva usou um vestido de Vivienne Westwood e joias da Tiffany & Co durante a cerimônia religiosa. Durante a festa, ela trocou o look para seguir uma tradição húngara de usar um vestido vermelho depois da meia-noite. Ela escolheu um vestido de um estilista húngaro, chamado Mero. Por sua vez, o noivo usou um smoking tradicional.

“O tempo estava perfeito, com uma brisa fresca. Foi um momento lindo que jamais esqueceremos”, disse ela em entrevista na revista Vogue. E o noivo completou: “Estávamos cheios de emoção. Como já tínhamos feito a cerimônia na igreja, ficamos um pouco mais tranquilos para a segunda parte. Antes de caminharmos pelo corredor, estávamos nervosos, mas assim que olhamos, começamos a rir e isso acalmou nossos nervos. Claro que nós dois choramos”.

Os dois se conheceram há cerca de seis anos e o primeiro encontro aconteceu na China, onde ele estava gravando um projeto e ela foi até lá par encontrá-lo. Barbara e Dylan ficaram noivos em setembro do ano passado e confirmaram o novo status em junho deste ano em uma entrevista, na qual contaram que não pretendiam falar publicamente sobre o noivado. “Quando algumas pessoas vazaram a informação de que estávamos noivos, nossa equipe de relações públicas disse: 'Ei, vocês deveriam fazer um post sobre isso ou falar com uma revista'. Isso realmente me incomodou porque eu sabia que estávamos construindo uma história. Então, estou muito feliz por termos feito do nosso jeito”, contaram na época.

Renovação dos votos de casamento de Ricardo Pereira

O ator Ricardo Pereira e sua esposa, Francisca Pereira, renovaram os votos de casamento nesta semana em Portugal. O casal trocou juras de amor em uma cerimônia ao ar livre com a presença de amigos e familiares. Agora, os dois, que estão casados há 13 anos, mostraram o álbum de fotos oficiais da celebração.

Nas imagens, o casal apaixonado apareceu no altar embaixo de uma árvore durante a cerimônia e também celebrando com os três filhos - Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10 anos, e Julieta, de 6 anos. “Estamos sem palavras... Só amor!”, escreveram na legenda do post.