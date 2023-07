Ex-ator mirim de 'Zack e Cody', Dylan Sprouse se casa na Hungria

Irmão gêmeo de Cole Sprouse, Dylan Sprouse subiu ao altar com Barbara Palvin em cerimônia discreta, diz revista

O ator Dylan Sprouse, que fez sucesso ao lado do irmão gêmeo, Cole Sprouse, na série Zack e Cody, está casado! De acordo com a revista People, ele oficializou o casamento com Barbara Palvin na Hungria.

O casamento aconteceu no último final de semana em uma cerimônia discreta e intimista no país natal da noiva. A celebração foi feita em uma igreja na região de Budapeste. Porém, os representantes do ator não se pronunciaram sobre a possível união.

Barbara e Dylan ficaram noivos em setembro do ano passado e confirmaram o novo status em junho deste ano em uma entrevista, na qual contaram que não pretendiam falar publicamente sobre o noivado. “Quando algumas pessoas vazaram a informação de que estávamos noivos, nossa equipe de relações públicas disse: 'Ei, vocês deveriam fazer um post sobre isso ou falar com uma revista'. Isso realmente me incomodou porque eu sabia que estávamos construindo uma história. Então, estou muito feliz por termos feito do nosso jeito”, contaram na época.

Eles se conheceram em 2017, mas iniciaram o romance em 2018. Há pouco tempo, eles contaram que o primeiro beijo aconteceu quando saíram para comer um burrito juntos.

Barbara Palvin e Dylan Sprouse - Foto: Getty Images

Ricardo Pereira renova os votos de casamento

O ator Ricardo Pereira celebrou o seu amor com a esposa, Francisca Pereira, de um jeito especial! Na tarde desta segunda-feira, 17, os dois renovaram os votos de 13 anos de casamento em uma cerimônia ao ar livre em Portugal.

O casal reuniu seus amigos e familiares em uma celebração do amor deles no final da tarde. As fotos do momento especial foram reveladas pela atriz Grazi Massafera, que estava entre os convidados, nas redes sociais. “Todo amor do mundo para vocês! Família linda! Que alegria ter vocês em nossas vidas”, disse ela na legenda do álbum.

Vale lembrar que Ricardo e Francisca são pais de três crianças: Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10 anos, e Julieta, de 6 anos. O trabalho mais recente dele na TV foi como o vilão Danilo na novela Cara e Coragem, exibida na Globo em 2022.