Duda Reis exibe novos detalhes do casamento com o cabeleireiro Eduardo Nunes

Conto de fadas! A atriz Duda Reis encantou ao dividir novos detalhes de seu casamento íntimo e luxuoso com cabeleireiro Eduardo Nunes

Na última segunda-feira, 28, a atriz Duda Reis surpreendeu ao anunciar que oficializou a sua união com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Através de suas redes sociais, ela compartilhou detalhes exclusivos da cerimônia intimista e luxuosa realizada no interior de São Paulo, abrindo um álbum de seu conto de fadas da vida real.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou um vídeo mostrando detalhes do casamento, que foi realizado em um espaço de eventos luxuoso com inspiração na arquitetura marroquina, projetado pelo ator Raul Cortez. A estrutura deu o ar da graça durante a cerimônia, que aconteceu ao ar livre no jardim com vista para a piscina.

Além disso, a atriz compartilhou novos detalhes da decoração, destacando os arcos de flores em tons de branco e verde. Um momento especial foi quando a noiva desceu ao altar na companha de seu pai, passando por uma escada repleta com flores nos mesmos tons, que também foram as cores eleitas para as vestes dos noivos.

Nas imagens compartilhadas por Duda, a atriz exibe detalhes de seu vestido de noiva fora do comum. A loira saiu do básico e escolheu um modelo curto com bordados de brilhantes brancos e prateados no estilo 'boneca'. Ela também apostou em um laço branco no lugar do véu e um salto alto. Já Eduardo decidiu usar um terno em um tom de verde claro.

Na legenda, a atriz se derreteu pelo amado: “Ontem nos casamos no civil numa celebração super íntima e ao lado das pessoas que mais amamos. Conseguimos sentir o toque e a mão de Deus sobre nós durante cada segundo, Deus ama casamentos”, Duda celebrou a cerimônia e agradeceu alguns dos fornecedores responsáveis pelo evento.

“Caminharemos eternamente juntos, de mãos dadas, com os pés na terra e com os olhos sempre na direção do céu. Deus nos proporcionou nosso encontro e nossa união, essa foi a maior benção das nossas vidas e deixaremos um legado muito lindo nessa existência. Eu te amo, meu esposo”, disse a noivinha.

Vale lembrar que Duda Reis e Eduardo Nunes assumiram seu relacionamento para o público em julho do ano passado. A atriz já passou por outros namoros com famosos, incluindo seu polêmico envolvimento com o cantor Nego do Borel, além de um curto affair com André Luiz Frambach, atual noivo de Larissa Manoela.

Duda Reis foi pedida em casamento na Disney:

Em entrevista à CARAS Brasil em junho, a atriz Duda Reis contou mais detalhes sobre seu pedido de casamento, que aconteceu durante uma viagem à Disney com o amado: “É um lugar mágico, de sonhos, que as pessoas saem transformadas. A gente cresce com a Disney e com esse sonho”, ela se lembrou de uma viagem que fez com as amigas no passado.

A atriz contou que decidiu fazer um desejo no show de fogos de artifício: “Eu falei: 'Disney, se você tem uma magia, uma força energética ou espiritual, a próxima vez que eu voltar aqui vai ser com o homem da minha vida. E a próxima vez que eu voltei, foi com o Eduardo", disse a atriz, que voltou com o seu namorado e saiu de lá pronta para subir ao altar; relembre como foi o pedido.