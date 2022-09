Coreógrafa do SBT, Rafinha Viscardi celebra seu casamento com Fábio Libório

Tá casada! Rafinha Viscardi, coreógrafa do SBT, se casou em cerimônia luxuosa e com vestido de noiva que se transformou para a festa

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 10h31

A coreógrafa Rafinha Viscardi, que trabalho no Programa Silvio Santos, do SBT, está oficialmente casada com o empresário Fábio Libório. Os dois celebraram o amor em uma cerimônia luxuosa em Mairiporã, no interior de São Paulo, no último final de semana.

Eles reuniram os amigos e familiares em uma festa de casamento encantadora, com direito a cerimônia ao ar livre e a presença de famosos, como Nadja Haddad, Flor Fernandez e Alexandre Porpetone.

Para o grande dia, Rafinha usou um vestido de noiva elegante. Durante a cerimônia religiosa, ela usou uma saia volumosa e sofistacada. Então, na hora da festa, a estrela retirou o volume e ficou com um vestido curtinho e com saia rodada.

Veja as fotos do casamento de Rafinha Viscardi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memórias do Ballet SBT💌💌❤❤⭐⭐ (@memoriasdoballetsbt)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igreja Alpha e Omega | Blessed Church (@alphaeomegaigreja)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Porpetone (@alexandreporpetone)

