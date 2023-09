Chris Evans se casa com Alba Baptista, que é luso-brasileira

Chris Evans está casado! Site diz que ele se casou com luso-brasileira em sua casa nos Estados Unidos

O ator Chris Evans está casado! De acordo com o site Page Six, ele oficializou o relacionamento com a luso-brasileira Alba Baptista em uma cerimônia de casamento íntima na casa dele em Boston, nos Estados Unidos neste final de semana.

A publicação ainda informou que o casal não permitiu que os convidados usassem celulares e ainda fez eles assinarem um termo para não divulgarem os detalhes da cerimônia. A lista de convidados contou com a presença de amigos famosos, como Robert Downey Jr, Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

De acordo com a revista People, o namoro deles já tem mais de um ano e eles são muito felizes juntos. Eles assumiram o namoro publicamente em novembro de 2022.

Há pouco tempo, ele falou sobre o seu desejo de viver um relacionamento sério. “É algo que quero: esposa, filhos, construir uma família. Quando você lê sobre a maioria dos artistas, sejam atores, pintores, escritores, a maioria admite que não foi o trabalho que fizeram que mais os orgulham. Eles citam os relacionamentos, as famílias que criaram, o amor que viveram. Então é algo que, ao longo dos meus 41 anos, soa verdadeiro. Essas coisas são as mais importantes”, declarou.

Quem é a noiva de Chris Evans?

Alba Baptista é atriz, nasceu em Lisboa, Portugal, e iniciou a carreira aos 16 anos em Miami, nos Estados Unidos. Ela também já estrelou filmes em Portugal e na Netflix. Além disso, ela faz trabalho humanitário no Camboja.

Alba tem cidadania de Portugal e do Brasil, já que seu pai é brasileiro. Ela fala fluentemente cinco idiomas: inglês, português, francês, alemão e espanhol.

Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista PEOPLE

A revista People elegeu Chris Evans o homem mais sexy do mundo. De acordo com o ator, se você dissesse isso quando ele estava na escola, provavelmente traria a popularidade que ele não tinha. "Este provavelmente seria o caminho para a mesa legal na qual eu não estava", comentou o intérprete do Capitão América. Ainda segundo ele, tem alguém que deve se orgulhar muito do novo título.

"Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", disse ele sobre Lisa. "Essa coisa toda é difícil de ser entrevistada", disse ele à People durante bate-papo em Boston, cidade onde vive. "Parece uma forma estranha de se gabar humildemente", afirmou.

Chris aproveitou para afirmar que quer construir uma família. "O aspecto mais agradável da minha carreira agora é me sentir seguro o suficiente para tirar o pé do acelerador", diz ele. “Sinto que tenho um pouco mais de liberdade para tirar um tempo da indústria e ainda encontrar projetos que satisfaçam meu apetite criativo quando eu voltar”, disse o ator de 'Lightyear'.