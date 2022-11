Chris Evans está namorando atriz: ‘Ele nunca esteve tão feliz’, diz fonte

Ator Chris Evans, conhecido por viver o herói Capitão América, da Marvel, estaria com nova namorada

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 17h46

De acordo com fontes para a revista PEOPLE, dos Estados Unidos, o ator Chris Evans (41) estaria com um novo amor em sua vida! O Capitão América estaria namorando a atriz portuguesa Alba Baptista (25), há mais de um ano.

“Eles estão namorando há mais de um ano e é sério. Eles estão completamente apaixonados, sendo que Chris Evans nunca esteve mais feliz. A família dele e seus amigos, todos adoram ela”, disse a fonte, em exclusividade, para a PEOPLE.

Alba Baptista estrelou este ano o filme “Mrs. Harris Goes to Paris”, do diretor Anthony Fabian. Falante de cinco línguas e filha de um engenheiro e uma tradutora, ela fez, em 2018, uma vasta quantidade de trabalho humanitário em um orfanato no Camboja focado em educação. Ano passado, Alba foi ganhadora do Shooting Star no Festival de Cinema de Berlim.

Chris Evans é eleito o homem mais sexy do mundo pela revista PEOPLE

A revista People elegeu Chris Evans o homem mais sexy do mundo. De acordo com o ator, se você dissesse isso quando ele estava na escola, provavelmente traria a popularidade que ele não tinha. "Este provavelmente seria o caminho para a mesa legal na qual eu não estava", comentou o intérprete do Capitão América. Ainda segundo ele, tem alguém que deve se orgulhar muito do novo título.

"Minha mãe vai ficar tão feliz. Ela está orgulhosa de tudo que eu faço, mas isso é algo que ela pode realmente se gabar", disse ele sobre Lisa. "Essa coisa toda é difícil de ser entrevistada", disse ele à People durante bate-papo em Boston, cidade onde vive. "Parece uma forma estranha de se gabar humildemente", afirmou.

Chris aproveitou para afirmar que quer construir uma família. "O aspecto mais agradável da minha carreira agora é me sentir seguro o suficiente para tirar o pé do acelerador", diz ele. “Sinto que tenho um pouco mais de liberdade para tirar um tempo da indústria e ainda encontrar projetos que satisfaçam meu apetite criativo quando eu voltar”, disse o ator de 'Lightyear'.