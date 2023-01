Ana Thais Matos revela que ficou noiva durante pedido no sambódromo

Comentarista da Globo na Copa do Mundo do Catar, Ana Thais Matos fica noiva! O pedido foi feito no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

A comentarista esportiva Ana Thais Matos está noiva! Na última quarta-feira, 25, ela foi pedida em casamento pelo seu amado, Rafael Falanga, que é empresário e presidente da escola de samba Mocidade Unida da Mooca. O pedido de noivado aconteceu durante um ensaio de carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo .

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do momento do pedido especial e também falou sobre o momento. "Sem condições de falar qualquer coisa, mas fui pedida em casamento no Anhembi no arranque do ensaio técnico, no aniversário do meu amor, meu parceiro e no aniversário de SP. Te amo, @rafaelfalanga. Agora, as minhas amigas e a minha família… vou pegar todas vocês", disse ela.

Por sua vez, o noivo Rafael Falanga também falou sobre o noivado. "Ela disse sim! No solo sagrado, diante das nossas famílias, amigos(as) e do nosso povo, vivemos um dos dias mais importantes das nossas vidas. Obrigado à todos pelos votos de felicidades e por todo carinho que estamos recebendo. @anathaismatos EU TE AMO", escreveu ele.

A apresentadora Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, comentou no post de Ana Thais ao demonstrar a sua alegria com o novo passo na vida da amiga. "Ahhahahhahahahahah a sua carinha enquanto ele falava. Eu PARALISEI ALI. Coisa linda essa felicidade e esse amor todo. Que vocês sigam construindo esse relacionamento sólido de amor e muita admiração", declarou.

Vale lembrar que Ana Thais Matos teve destaque durante a cobertura da Copa do Mundo do Catar no final de 2022 . Ela foi comentarista ao lado de Galvão Bueno nos jogos da seleção brasileira de futebol masculino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Thaís Matos (@anathaismatos)

Ana Thais Matos se declara para Rafael Falanga

Antes do pedido de noivado, Ana Thais Matos celebrou o aniversário do amado, Rafael Falanga, com um depoimento de amor nas redes sociais. "38 anos de um verdadeiro filho de Ogum. Suspeito que Oxum ou Logun Edé o acompanhem também. Pra quem não tem ideia do que seja isso, Rafael é facão no asfalto. Ferro com fogo. Inventivo. Criativo. Inquieto. Batalhador. Voz baixa e sangue quente. Desafiador. Doce, muito doce. Apaixonado pela mãe. Devoto da herança física e espírita do pai. Apaixonado pelos irmãos. Quantas e quantas vezes ouvindo o tanto que ele quer que as coisas aconteçam pra todos da melhor forma. Pai de duas meninas que são a xerox dele. E também pai humano da Bebezó né? Que é apaixonada pelo carinho do papai de manhã", disse ela.

E completou: "Ter transformado a MuM nessa potência diz muito sobre a força de Rafael e também pela doçura com que ele se relaciona com cada pessoa da comunidade, a ponto de largar tudo o que esteja fazendo pra ficar horas respondendo mensagem de WhatsApp e muitas vezes extremamente chateado, mas silencioso, resistente. Protegido por muitos mariôs, Rafael é capaz de cortar milhares de cabeças e depois explicar os motivos, mesmo que não tenha. Mas ao mesmo tempo também transforma vidas, se desdobra em muitos pra cumprir todos os compromissos e hoje fazer a Mum um modelo de gestão em meio a um carnaval cada vez mais egoista em SP. Como diz minha música preferida do Pixote, sou sua fã de carteirinha, meu amor. Feliz aniversário, presidente “Valongo”. Chamamos um pessoal pra uma festa hoje no Anhembi. Mas vai ser só um bolinho".