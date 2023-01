Zezé Di Camargo recebe os filhos e a noiva na plateia do show 'Rústico'

Zezé Di Camargo brilha em São Paulo com nova apresentação do show 'Rústico' e recebe o carinho dos fãs e amigos

O cantor Zezé Di Camargo levou todo o seu sucesso para o palco do show Rústico na cidade de São Paulo no último final de semana. No sábado, 14, o artista se apresentou no palco do Espaço Unimed, na Barra Funda, e encantou a plateia repleta de fãs, amigos e familiares. Inclusive, ele contou com o carinho especial da noiva, Graciele Lacerda, e dos filhos Igor Camargo e Camilla Camargo, que estavam com seus eleitos, Amabile e Leonardo.

O ídolo do sertanejo ficou encantado com o carinho que recebeu durante o show. “A impressão que eu tive foi de que eu estava entrando no palco pela primeira vez. Vocês não têm noção do que é isso depois de 30 e poucos anos fazendo sucesso. É uma nova história”, disse ele.

No palco, o artista cantou grandes sucessos de sua trajetória, incluindo hits da carreira em dupla com Luciano, como É o Amor, Dois Corações e Uma História, Te Vi, Bebi, Banalizaram, Fraude e Vou Ter Que Tomar Uma.

Veja as fotos do show de Zezé Di Camargo em São Paulo

Fotos: Deividi Corrêa