Zezé Di Camargo posa ao lado da mãe em clique raro durante bastidores de show

Mãe de Zezé Di Camargo, Helena Camargo posa ao lado do filho em clique raro

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h44

O cantor Zezé di Camargo (60) apareceu neste domingo, 23, ao lado da mãe em cliques raros, durante os bastidores de um show solo que fez na cidade de Goiânia. Reservada, a matriarca da família, Helena Camargo (77), abriu o sorriso, orgulhosa do filho.

Helena apostou em um vestido azul longo e sem grandes luxos. Junto deles, estava a noiva de Zezé, Graciele Lacerda (42), que esbanjou beleza com um vestido recortado na região da cintura com penduricalhos em estilo de cristal.

Zezé di Camargo posa em clique raro com a mãe. Foto: AgNews/Victor Chapetta

Graciele Lacerda e Helena Camargo, mãe de Zezé. Foto: AgNews/Victor Chapetta

Graciele Lacerda fala sobre casamento com Zezé Di Camargo sem comunhão de bens

Graciele conversou com os seguidores em agosto deste ano sobre o seu futuro casamento com Zezé Di Camargo, sem comunhão de bens. A influenciadora contou que havia desconfiança das outras pessoas no início do relacionamento sobre o suposto interesse financeiro dela com o cantor.

"Quando eu fui morar com o Zezé tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque eu não ia viver às custas dele", disse.

Em seguida, a musa fitness relembrou a sua criação. "Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes".

Tentando engravidar, Graciele disse que deseja construir um patrimônio para os herdeiros, ainda que o artista tenha fortuna. "Não me preocupo com isso. Eu trabalho justamente para garantir meu futuro e dos meus filhos, independentemente dele [Zezé] ter dinheiro ou não. Gosto de ser independente. E ele hoje me admira e me respeita muito mais por isso. Seguimos trabalhando e crescendo", concluiu.

A musa fitness também falou sobre a decisão pela maternidade: "Quando tudo acalmou, quando decidi ter filhos, já estava com 38 anos. Parece que quando bate o reloginho, você não tem como evitar”.