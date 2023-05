Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam no Paraguai com ingressos esgotados

Zezé Di Camargo e Luciano levam seus sucessos para os fãs no Paraguai durante a sexta visita ao país

Os cantores Zezé Di Camargo e Luciano agitaram uma verdadeira multidão de fãs durante o show na Arena SND, em Assunção, no Paraguai. O local contou com a presença de 30 mil pessoas no último final de semana e a apresentação teve os ingressos esgotados.

Esta foi a sexta visita da dupla ao país, sendo que lançaram o projeto em língua espanhola há mais de 20 anos. Eles se apresentaram com a turnê É o Amor – 30 anos e com seu repertório de sucessos, com canções como No Dia Em Que Saí de Casa, Dou a Vida Por Um Beijo, Menina Veneno, Dois Corações e Uma História, A Ferro e Fogo e Mentes Tão Bem.

Além disso, eles convidaram músicos do folclore regional para participação especial no show. “Também tivemos a participação especial de um grupo paraguaio, cantando em guarani e castelhano. Foi um dos pontos mais marcantes de nossas vidas. É muito difícil falar em guarani, mas, no começo de nossa carreira, cantávamos 'La Cautiva', e revivemos este momento no palco. O carinho do público paraguaio ficará para sempre em nossa memória”, contou Zezé.

Fotos: Deividi Corrêa