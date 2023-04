Luciano Camargo revela que incêndio destruiu acervo da dupla com Zezé Di Camargo

Luciano Camargo lamenta incêndio que atingiu galpão com acervo da carreira com Zezé Di Camargo: 'Não sobrou nada'

O cantor Luciano Camargo (50) revelou que perdeu o acervo que guardava com itens marcantes de sua carreira musical ao lado do irmão, o cantor Zezé Di Camargo (60). Ele contou que um incêndio atingiu o galpão onde estavam os itens em Goiânia e não conseguiram salvar nada.

O incêndio aconteceu há algum tempo, mas só se tornou público agora. O artista contou que está contando com a ajuda dos acervos dos fãs para reconstruir o seu estoque com itens memoráveis. "No espaço, eu tinha discos de ouro, diamante, pôsteres, presentes de fãs, produtos com a nossa marca. Não sobrou nada!", disse ele.

Então, ele contou sobre a ajuda que está recebendo. "Mas alguns fãs ficaram sabendo da história e resolveram me ajudar a resgatar algumas coisas. E hoje, graças ao Fabão Sertanejo, eu posso ter de novo as fitas K7 de ZCL… Eu poderia buscar em sebos de vinis? Sim, poderia… Mas, agora, além da história de ZCL, vou ter também a deste fã e amigo que está me ajudando… Fabão, obrigado!!!", disse ele.

E ele contou que o cantor Kiko, do KLB, também o ajudou. "Quase ninguém ficou sabendo, apenas pessoas mais próximas, entre elas, o Kiko. Ele me presenteou com todos os discos de ouro, diamante, platina, que o pai dele, que era nosso empresário, também ganhava", afirmou.

Luciano Camargo faz homenagem para as filhas gêmeas

Há poucas semanas, Luciano Camargo comemorou o aniversário de 13 anos das filhas gêmeas, Helena e Isabella. "Eita que os 13 anos chegaram! Eu poderia começar por: "Quando elas nasceram, foi aquela festa e confusão". Gêmeas! Emoção em dobro, cuidados em dobro, sono em dobro (rsss), tudo multiplicado, resultando num amor imensurável", iniciou brincando.

"Eu quero começar agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporcionou junto com elas. Sou grato pelas milhares de vezes que sequei os cabelos, do leite espumoso que até hoje elas pedem para eu fazer, o ovo mexido… Mais: a oração na hora de dormir… tudo, que, graças ao meu querido Pai, eu pude viver com elas", contou.

Por fim, ele terminou a declaração: "Filhas, feliz aniversário! Que eu possa ser presenteado com tantos e tantos momentos com vocês, em todas as fases! Que eu consiga acompanhar de perto os sonhos, a expectativa, a realidade... Que vocês vivam experiências incríveis e que eu e sua mãe possamos ser testemunhas da alegria de cada conquista! E que vocês sejam sempre assim: encantadoras! Obrigado por me fazer o pai mais feliz do mundo".