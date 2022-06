Zezé Di Camargo e Luciano fizeram a noite dos apaixonados ao se apresentarem em São Paulo no último domingo, 12

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 16h05

Na noite do último domingo, 12, Dia dos Namorados, Zezé Di Camargo (59) e Luciano (49) embalaram a noite dos apaixonados fazendo um show super especial em São Paulo.

A dupla lotou o Pavilhão do Pacaembu, fazendo um show super romântico de 3 horas de duração, em comemoração aos 30 anos do sucesso de É o Amor, reunindo os maiores sucessos da dupla através dos anos, entre eles Como Um Anjo, Vivendo Por Viver, Preciso Ser Amado, Sem Medo de Ser Feliz, No Dia em Que Eu Sai de Casa e Mexe Que É Bom.

Graciele Lacerda (41) e Flávia Fonseca, esposas de Zezé e Luciano respectivamente, curtiram o show coladinhas no palco, mostrando o amor que sentem pelos cônjuges.

Outros casais de famosos como, Nadja Haddad (41) e Danilo Joan (39), Mari Palma (33) e Phelipe Siani (37), Raíssa Naves (25) e Henrique (36), da dupla com Diego (34), também aproveitaram a noite dos namorados para aproveitar o show coladinhos e cantar as músicas que já embalaram muitos amores ao redor do Brasil.

A apresentação provou que a dupla Zezé Di Camargo e Luciano são referencia na música romântica do Brasil, dedicando sua noite para todos os apaixonados.

Confira alguns cliques da apresentação de Zezé Di Camargo e Lucino em São Paulo:

Zezé Di Camargo e Luciano agitam final de semana dos namorados em São Paulo. Crédito: Deividi Correa

