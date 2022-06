Celebrando 30 anos de 'É o Amor', Zezé Di Camargo e Luciano fazem show especial no Dia dos Namorados em São Paulo

Zezé Di Camargo e Luciano celebram em São Paulo, no Dia dos Namorados, os 30 anos de É o Amor

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h09

No próximo domingo, dia 12 de junho, quando é celebrado o Dia dos Namorados, a dupla Zezé di Camargo (59) e Luciano (49) farão um show especial em São Paulo para celebrar os 30 anos de sucesso na canção, É o Amor.

Os irmãos prometem um show memorável, que será realizado no Pavilhão do Pacaembu, digno do sucesso que a canção faz ao redor do país, com direito a painéis de LED e cenários especiais.

O espetáculo também promete celebrar em grande estilo a turnê 2 Filhos de Francisco, ganhando elementos surpresas, fazendo uma viagem no tempo.

"Teremos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pediu nos shows. Agora, atendemos os pedidos", disse Luciano.

Zezé ainda reforça que o público poderá esperar um repertório com os maiores hits da dupla através das décadas: "Vai ser uma apresentação especial para os fãs, num lugar em que a gente tem certeza de que muitos já foram para torcer por seu time. Se o seu coração já bateu tão forte pelo seu time, faz agora ele pulsar no ritmo das músicas do nosso show e ao lado do seu amor".

Relembre o sucesso É o Amor de Zezé Di Camargo e Luciano que completa 30 anos: