Zélia Duncan conta detalhes do casamento com ex-mulher de Jô Soares

Zélia Duncan relembra como era a proximidade de sua esposa, Flávia Pedras, com o ex-marido, o apresentador Jô Soares

A cantora Zélia Duncan revelou detalhes do seu casamento com a publicitária Flávia Pedras, que é a ex-mulher do apresentador Jô Soares. Em entrevista no podcast Desculpa Alguma Coisa, ela contou sobre a proximidade da esposa com o ex-marido durante a vida dele.

"Ela tinha o hábito de todo o domingo estar com Jô para ver um filme, e eles se cuidavam. E quando você chega, é engraçado, né, porque você está junto o tempo todo, e de repente, ela fica com ele, 48 horas vendo um filme. No começo, foi difícil para mim. Mas isso se transformou de um jeito. Aí veio a pandemia, ele só via a gente, praticamente. A gente conviveu muito, ainda bem. Passamos Natal, eu. ele e ela, uns três Natais juntos", disse ela.

Então, ela contou que também construiu uma relação de amizade com Jô. "A gente ria muito juntos, víamos filmes, e tive todo esse privilégio, eu fiquei até o fim mesmo. E, no final, estávamos lá, eu, ela o Dráuzio e Carlos Jardim, que é outro médico. A nossa convivência foi incrível. Ele me chamava de Zezé", afirmou.

Por fim, Zélia relembrou que elas se conheceram por meio de um amigo em comum. "Achei ela super legal, ela estava acompanhada, eu também estava acompanhada, e foi uma noite que a gente se conectou, Flavia é boa de rir. Naquele dia eu falei que ia correr a maratona de Tóquio, que era o meu presente de 50 anos, com o Drauzio Varella. Passado um tempo, ela estava no hospital fazendo um exame com o Jô, e encontrei uma médica que disse para ela: 'porque você não vai'. Ela foi para Tóquio se enxertou na viagem. A gente se conheceu melhor. Quando voltou, ainda demorou, até que quando a gente conseguiu resolver nossas vidas, a gente ficou juntas", afirmou.

Ex-mulher de Jô Soares revela decisão de não divulgar a causa da morte dele

Ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flávia Pedras estava perto dele mesmo após a separação e esteve com ele em seus últimos dias de vida. Porém, ela decidiu manter em sigilo a causa da morte dele para respeitar um desejo do comunicador.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Flavia falou sobre o motivo de não revelar a causa da morte. “Jô não escondeu a causa da morte por nenhuma razão específica. Ou para ensinar as pessoas a serem menos futriqueiras. As pessoas ficam velhas e morrem de causas naturais. Ele gostava da vida privada”, disse ela, e completou: “Tendo sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho”.

Além disso, ela contou sobre a despedida. “Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio”, declarou.