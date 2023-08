Ex-mulher de Jô Soares faz rara aparição com a esposa famosa. Saiba quem é!

Ex-mulher de Jô Soares, Flavia Pedras curte passeio com a esposa, que é cantora famosa, em dia de compras. Veja as fotos!

Ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flavia Pedras fez uma rara aparição em público com a sua atual esposa, a cantora Zélia Duncan. As duas foram flagradas em clima de romance enquanto faziam compras em um shopping no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira, 31.

As duas são discretas com o relacionamento e quase não fazem aparições juntas em locais públicos. Elas estão juntas há cerca de seis anos e oficializaram a união em 2021.

Antes disso, Flávia Pedras foi casada com o apresentador Jô Soares entre os anos de 1987 e 1998. Mesmo depois da separação, os dois continuaram muito próximos e ela se tornou a grande herdeira dele, que faleceu em 2022. Inclusive foi Flávia quem anunciou a morte de Jô Soares com um post nas redes sociais.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Ex-mulher de Jô Soares revela decisão de não divulgar a causa da morte dele

Ex-mulher do apresentador Jô Soares, Flávia Pedras estava perto dele mesmo após a separação e esteve com ele em seus últimos dias de vida. Porém, ela decidiu manter em sigilo a causa da morte dele para respeitar um desejo do comunicador.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Flavia falou sobre o motivo de não revelar a causa da morte. “Jô não escondeu a causa da morte por nenhuma razão específica. Ou para ensinar as pessoas a serem menos futriqueiras. As pessoas ficam velhas e morrem de causas naturais. Ele gostava da vida privada”, disse ela, e completou: “Tendo sido natural e não trágica, felizmente, sendo ele um sujeito elegante na vida, desejamos que a morte fosse um pouco mais calma e reservada. Ele se mostrou tanto na vida, estava de bom tamanho”.

Além disso, ela contou sobre a despedida. “Quis caixão fechado e cremação, tudo rápido, e teve todo meu apoio”, declarou.