Zé Neto & Cristiano lança o EP 'Tarja Preta', com três músicas inéditas:

O novo projeto 'Tarja Preta' foi lançado nesta quinta-feira, 27, e já está disponível

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 09h29

Alerta de sofrência! Após o sucesso do álbum 'Chaaama', a dupla Zé Neto (31) e Cristiano (32) decidiu começar o ano com o pé direito, com o lançamento do EP especial 'Tarja Preta'.

O EP conta com três faixas inéditas: Melhor Ser uma Saudade, Pior dos Piores e Waze Falou, e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Além disso, o clipe do single Melhor Ser uma Saudade foi divulgado nesta sexta-feira, 28.

"Renovados e agraciados por Deus! É assim que nos sentimos para iniciar este ano. Estamos prontos e com a receita na mão, para vocês ouvirem Tarja Preta sem moderação", declarou a dupla.

Ainda em 2021, a CARAS Brasil conversou com Zé Neto & Cristiano sobre a volta aos palcos e os projetos futuros.

Tarja Preta, o novo projeto da dupla tem direção de Genilson Farias, produção musical de Dudu Oliveira e vídeos de Itabagi Di Biase.

