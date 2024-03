Zé Felipe recorda rap escrito para Evaristo Costa: 'Fingi que nem fiz'

Bem-humorado, o cantor Zé Felipe se divertiu com a própria composição e revelou que a ideia de escrever a música não partiu dele

O cantor Zé Felipe divertiu os fãs ao revelar que se arrependeu do rap feito para o jornalista Evaristo Costa em 2023. Na ocasião, o artista saiu em defesa da esposa, Virginia Fonseca, após o comunicador compartilhar um comentário a respeito do apego das filhas do casal com as babás.

Após o episódio, Zé escreveu uma canção criticando Evaristo. A música, é claro, viralizou nas redes sociais e é segue sendo lembrada até os dias de hoje por internautas, que criaram diversos memes com a situação.

Na última quarta-feira, 27, em entrevista ao podcast 'PodPah', o filho de Leonardo e Poliana Rocha se divertiu ao recordar a própria composição. De acordo com Zé Felipe, a música foi escrita logo após ele ver Virginia chorando por conta dos ataques a respeito de seu papel como mãe.

"Eu apaguei. Eu fui, tomei um banho, sabe... Aí eu tava me secando e comecei a escutar [a música], e aí o sangue já tinha baixado... Aí [pensei] 'put* que pariu, que desgraça que eu fiz, mano'. Aí eu fui e apaguei, fingi que nem fiz", confessou Zé Felipe aos risos.

Ao longo do bate-papo com os apresentadores Mítico e Igão, o artista revelou que a ideia de escrever o rap não partiu dele. "Foi um cara lá que mandou eu fazer. Tenho ódio desse cara até hoje. Que mané rap pra Evaristo… eu tinha que ter mandando logo tomar no c* igual eu sempre faço", disse ele.

Confira a entrevista completa:

Zé Felipe abre o jogo sobre ter mais filhos com Virginia

O cantor Zé Felipe está à espera de se tornar pai pela terceira vez. Com isso, ele abriu o jogo sobre se tornar pai novamente após o nascimento de seu terceiro filho com a influenciadora Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo.

Em participação do podcast PodPah nesta quarta-feira, 27, o filho de Leonardo afirmou estar aberto para ter outros herdeiros. No entanto, tudo depende da vontade de sua esposa, que já teve outras duas meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1.

"Vamos ser reais, pra nós, homens, é muito fácil... É virar o olhinho e meteu... Nos 9 meses que ela tava passando mal, se sentindo mal, sono, espinha, e nós estamos lá, com o pé pra cima. Depois que nasce, você cuida", confessou Zé.

No entanto, ele não descartou a possibilidade de aumentar a família após o nascimento de Zé Leonardo. "O que a Virginia aguentar, eu tô pronto para fazer. Se ela aguentar, eu dou conta. Tô preparado", afirmou o artista.