Zayn Malik revela seu maior arrependimento nos tempos de One Direction

Em nova entrevista para divulgar seu novo álbum, "Room Under The Stairs", que sai dia 17 de maio; Zayn relembrou seus tempos de One Direction

ZaynMalik revelou qual foi o seu maior arrependimento durante os tempos de One Direction. O papo sobre o assunto aconteceu em uma recente participação no programa The Zach Sang Show, episódio postado no YouTube nesta quarta-feira, 08, no qual o cantor foi divulgar seu novo álbum, "Room Under The Stairs", que tem o lançamento marcado npara o dia 17 de maio.

Na conversa, Zayn falou sobre diversos tópicos de sua vida pessoal e relembrou os tempos de banda, ainda desabafou sobre a frustração de não ter aproveitado melhor os momentos quando fazia parte do grupo, ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne.

"A única coisa pela qual eu sempre me sinto mal quando penso no passado, na minha vida, é não ter curtido a banda o suficiente”, disse ele. “Eu sinto que levei as coisas muito a sério. Sou grato por poder ser mais feliz agora. Na verdade, posso aproveitar as coisas e ser um pouco mais dono da minha própria perspectiva. Você sabe, é como ter um copo meio cheio contra um meio vazio. Essa é minha escolha. Eu posso decidir o que é isso", continuou.

“Eu não entendia a importância de apenas tentar ser feliz. Eu tinha essa angústia adolescente, um peso no meu ombro onde eu pensava, ‘É muito bom ficar mal-humorado o tempo todo'”. O cantor também refletiu sobre os conflitos e o sentimento de competição entre os integrantes naquela época e como isso mudou com o amadurecimento.

“Acho que a questão é que nós éramos muito jovens. E quando estávamos na banda, ainda não tínhamos esse nível de compaixão porque ainda não entendíamos a vida. Éramos apenas garotos que foram colocados nessa situação".

"Agora, quando olho para trás, posso refletir sobre isso de uma forma positiva e pensar que todos esses caras vieram de origens semelhantes às minhas. Eles não tinham nada, trabalhavam muito, queriam cantar, foram colocados em uma banda. E você sabe, nós nos ressentimos até certo ponto porque éramos artistas solo que foram colocados em um grupo, e nunca deveríamos ter nos sentido assim. Isso nunca deveria ter sido uma competição. Deveria ter sido sempre uma camaradagem, e deveríamos sempre estar presentes um para o outro e nos apoiar”, explicou.

"Acho que isso é apenas um desenvolvimento ao longo do tempo. Quero dizer, me tornei uma pessoa mais compreensiva e atenciosa com as outras pessoas. E o que aprendi é que já tinha feito isso antes", acrescentou.