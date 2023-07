Zayn Malik dá primeira entrevista em seis anos e fala sobre sua filha com Gigi Hadid

Zayn disse que se afastou dos holofotes porque se incomoda com superexposição, mas quer ser exemplo para Khai, de 2 anos

Depois de seis anos longe dos holofotes, Zayn Malik deu sua primeira entrevista depois desse período em reclusão. O cantor de 30 anos participou do podcast Call Her Daddy e falou de sua filha com Gigi Hadid, pela primeira vez.

O britânico revelou que precisou criar sua própria maneira de viver e de fazer as coisas em seu tempo. Isso porque, desde que fazia parte da One Direction, Zayn sofreu com a superexposição. “É por isso que eu parei de até dar entrevistas”.

O cantor contou que sua filha, Khai, é a motivação para ele voltar aos holofotes com sua arte: “Desde que minha filha nasceu, a coisa mais importante na minha cabeça é tentar ser um bom exemplo para ela”, continuou. “É até por isso que estou fazendo essa entrevista. Costumava ter muita ansiedade em conversas desse tipo, mas quero que ela me olhe e perceba que estou conseguindo”.

Zayn também falou pela primeira vez sobre uma suposta briga que teve com Yolanda Hadid. A ex-sogra o acusou de assédio, alegando que foi empurrada durante uma discussão explosiva: “São problemas familiares. Tipo, se algo acontecer na família, prefiro manter isso entre a família”, disse.

O cantor acrescentou que ele e as pessoas envolvidas sabiam o que aconteceu, então isso era "tudo com o que [ele] realmente se importava". "Eu não queria chamar atenção e não queria ter uma troca negativa com ela [Yolanda], em qualquer tipo de narrativa que minha filha pudesse eventualmente ler", admitiu.

"Você não precisa de um público inteiro de pessoas e opiniões, porque já é difícil administrar entre dois”, acrescentou ao dizer que, se a briga fosse tão ruim quanto as pessoas imaginavam, ele não teria 50% da custódia da pequena.

“Estou muito ocupado com minha filha sempre que posso”, disse ele, acrescentando: “Se eu pudesse obter 60 por cento [a custódia], eu o teria”.

Recentemente o cantor também divulgou a data de lançamento do seu novo single, ‘Love Like This’, o single será lançado no dia 21 de julho, uma sexta-feira. O cantor vem publicando vídeos enigmáticos sobre o novo trabalho há alguns dias. No último dia 26, ele apagou todas as publicações do Instagram, o que indicou o início de uma ‘nova era’ musical.