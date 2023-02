Gigi Hadid fala sobre maternidade e revela rotina com a filha Khai

A modelo e ex namorada de Zayn Malik comentou em sobre maternidade e revelou um pouco da rotina que tem com a filha de dois anos

Nesta semana, Gigi Hadid (27) comentou sobre a vida de mãe e compartilhou alguns detalhes da sua rotina com a filha Khai (2), fruto do seu antigo relacionamento com o cantor Zayn Malik.

Para a revista americana WSJ Magazine, a modelo revelou que parou de tomar café quando estava na reta final da gravidez da primeira filha. Gigi ainda revelou que acorda junto com a filha por volta das 7:30 e 8:30 da manhã.

“A hora que ela acorda, eu acordo”, comentou a modelo. “Eu tenho uma rotina matinal de mãe”, adicionou a irmã de Bella Hadid.

Sobre sua dieta matinal, a modelo comentou: “Eu como o que a Khai come. Eu faço panquecas e salsichas para ela toda manhã”.

A mãe de primeira viagem ainda lembrou sobre um momento mãe e filha que ocorreu no Natal: “No Natal, ela me perguntou o que eu iria pedir para o Papai Noel e eu disse que queria uma panela para fazer panquecas. Eu pedi para mim mesma, por meio do Papai Noel, uma panela legal. Cada espaço para as panquecas é um animal diferente, então ela pode ter panquecas de leão ou lhama. É bem divertido”.

A nova rotina de mãe de Gigi ainda a ajuda a ficar em forma: “Correr atrás da minha filha de anos”. A dupla ainda faz uma série de exercícios juntas: “A gente anda bastante. Fazemos yoga juntas. Levantando ela e correndo o dia inteiro e indo ao parque, eu me movimento”.

