Xororó exibe foto inédita com a esposa, Noely Lima, durante as férias

De férias na Itália, Xororó esbanja romantismo ao surgir de rosto colado com a esposa, Noely Lima, em paisagem deslumbrante

O cantor Xororó (65), da dupla com Chitãozinho (68), aproveitou o período do início do ano para viajar de férias com a família. Ele embarcou para a Itália com a esposa, Noely Lima (62), a filha, Sandy (39), o genro, Lucas Lima (40), e o neto mais velho, Theo (8). Nesta quinta-feira, 5, ele ostentou uma foto inédita ao lado da amada.

Na foto, Xororó e Noely apareceram de rostos colados enquanto admiravam a linda paisagem da região da Sicilia, na Itália. “Criando memórias”, disse ele na legenda. Nos comentários, Sandy disse: “Meus amores!”. E o apresentador Serginho Groisman declarou: “Lindos sempre!”.

Em maio de 2022, Xororó e Noely completaram 41 anos de casados. O artista compartilhou uma foto do casal sorridente durante uma viagem e falou sobre o amor deles. “41 anos depois... E eu continuo com a certeza de que foi a melhor decisão que eu tomei em toda minha vida! O nosso amor é cada vez maior! Bodas de seda”, disse ele.

Vale lembrar que os dois são pais de Sandy e Junior Lima (38), e avós de Theo (8), Otto (5) e Lara (1).

Xororó faz homenagem para os netos na árvore de Natal

Em dezembro de 2022, o cantor Xororó encantou ao mostrar que colocou uma homenagem especial para os três netos na árvore de Natal. Ele escreveu os nomes das crianças - Theo, Otto e Lara - em madeira para colocar como enfeite na árvore.

“Tá aí o resultado final do último vídeo do vovô Geppetto! Ficou linda, né? Como vocês estão nos preparativos para as festas?”, disse ele na legenda.