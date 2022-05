Xororó celebra os 41 anos de casamento com Noely Lima

Xororó, da dupla com Chitãozinho, mostra foto romântica com a esposa, Noely Lima: 'Bodas de seda'

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 16h33

O cantor Xororó (64), da dupla com Chitãozinho (68), só tem o que comemorar nesta terça-feira, 24. Ele e a esposa, Noely Lima (61), acabam de completar 41 anos de casados e ele fez uma homenagem especial para a amada nas redes sociais.

O artista compartilhou uma foto do casal sorridente durante uma viagem e falou sobre o amor deles. “41 anos depois... E eu continuo com a certeza de que foi a melhor decisão que eu tomei em toda minha vida! O nosso amor é cada vez maior! Bodas de seda”, disse ele.

Vale lembrar que Xororó e Noely são pais de Sandy (39) e Junior Lima (38), e avós de Theo (7), Otto (4) e Lara (7 meses).

Neste ano, a dupla Chitãozinho e Xororó completa 50 anos de carreira. No dia 1 de junho, a Globo vai exibir um programa especial em homenagem à carreira dos sertanejos após a novela Pantanal.

Além disso, eles também estão fazendo a turnê 50 anos – Por Todos Os Tempos, que vai rodar o Brasil e alguns lugares no exterior. A dupla também é retratada na série As Aventuras de José & Durval, do Globoplay, que vai contar a história da vida deles em oito episódios.

Foto de Xororó e Noely: