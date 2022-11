Wanessa Camargo posa com Dado Dolabella e os filhos em festival em São Paulo

Antes de show, cantora Wanessa Camargo surge em fotos com o namorado, Dado Dolabella, e os herdeiros na capital de São Paulo

A cantora Wanessa Camargo (39), que voltou a fazer shows, foi uma das atrações do festival Eletriza neste sábado, 19, em São Paulo!

Antes de sua apresentação na Arena Anhembi, a artista posou para fotos nos bastidores do evento esbanjando felicidade ao lado do namorado, Dado Dolabella (42), e os filhos, José Marcus, de 10 anos de idade, e João Francisco, de 8, do casamento com o empresário Marcus Buaiz (43), de quem se separou em maio deste ano.

Nos cliques, Wanessa aparece usando um conjuntinho jeans de saia curtinha e jaqueta estilo cropped na cor amarela e os cabelos cacheados.

Wanessa contou ao Gshow que é a primeira vez que o caçula assiste a um show seu: "É a primeira desse baixinho vez no show da mamãe".

O evento em São Paulo ainda contou com shows de Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Marina Sena e Priscilla Alcantara.

Vale lembrar que o romance de Wanessa e Dado teve início nos anos 2000 e, entre idas e vindas, acabou em 2004.

Confira as fotos de Wanessa Camargo com Dado Dolabella e os filhos:

Fotos: Araujo/ Ag News

Dado Dolabella acompanha Wanessa Camargo em gravação

Na última terça-feira, dia 15, a cantora Wanessa Camargo participou do programa ‘Música Boa ao Vivo’, do Multishow, ao lado da apresentadora Gloria Groove e das cantoras,Pocah, Preta Gil e Aretuza Lovi. E o seu namorado Dado Dolabella resolveu acompanhar a amada nesse compromisso imperdível.

Dado aproveitou para compartilhar alguns momentos da gravação do programa através das suas redes sociais e pareceu estar extremamente encantado com o talento de Wanessa. Ele publicou em seus stories o momento em que a artista cantava ‘O Amor Não Deixa’, música que marcou o relacionamento do casal e que tem participação especial do ator no clipe.

