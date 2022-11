Dado Dolabella acompanha Wanessa Camargo em gravação e exalta a amada

Dado Dolabella acompanhou a amada Wanessa Camargo na gravação do ‘Música Boa ao Vivo’ e exaltou a cantora nas redes sociais

Na última terça-feira, dia 15, a cantora Wanessa Camargo (39) participou do programa ‘Música Boa ao Vivo’, do Multishow, ao lado da apresentadora Gloria Groove e das cantoras,Pocah, Preta Gil e Aretuza Lovi. E o seu namorado Dado Dolabella (42) resolveu acompanhar a amada nesse compromisso imperdível.

Dado aproveitou para compartilhar alguns momentos da gravação do programa através das suas redes sociais e pareceu estar extremamente encantado com o talento de Wanessa. Ele publicou em seus stories o momento em que a artista cantava ‘O Amor Não Deixa’, música que marcou o relacionamento do casal e que tem participação especial do ator no clipe.

Dado Dolabella acompanha a amada em gravação - Instagram

Zezé Di Camargo fala sobre relacionamento de Wanessa e Dado Dolabella

O casal, que reatou a história de amor antiga há pouco tempo, viveu também uma sequência de polêmicas após assumir o namoro para a família. Mas Zezé Di Camargo (60), pai da cantora, fez questão de falar sobre o assunto de forma direta: “A verdade é que eu nunca tive nada contra o Dado, tinha contra o sofrimento da Wanessa. Então naquele momento da vida que ele não estava fazendo bem para a minha filha, eu era contra a relação”, expôs o sertanejo.

Ele ainda disse que torce pela felicidade do casal: “Se hoje o Dado for melhor e a Wanessa estiver feliz, a vida é dela. E eu só tenho a torcer pela felicidade deles. Criei meus filhos para serem felizes, não pra viver a minha vida, e nem eu a deles.”